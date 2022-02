Covid-19: Atibaia confirma mais dois óbitos pela doença

O município de Atibaia registrou mais dois óbitos por Covid-19, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (16), totalizando 372 mortes desde o início da pandemia. O 371º óbito confirmado na cidade foi de um homem de 58 anos, com doença de base, internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 12 de fevereiro e que faleceu no dia 13. O 372º óbito foi de uma idosa de 90 anos, também com doença de base, que foi internada na enfermaria do Hospital Novo em 27 de dezembro, sendo transferida para UTI em 25 de janeiro, permanecendo até o dia 31, quando foi para a enfermaria. Em 5 de fevereiro foi transferida novamente para UTI e faleceu no dia 15.

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro:

Notificações: 31.932

Descartados: 15.206

Confirmados: 16.544

Recuperados: 14.473

Em investigação: 182

Óbitos confirmados: 372

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 33%

Hospital Novo Atibaia – 94%

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 35%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 23%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes de Atibaia na fila CROSS

UTI: 1

Enfermaria: 1

Relação de novos casos confirmados:

16510º: Mulher 50 anos – Em Isolamento Social;

16511º: Mulher 67 anos – Em Isolamento Social;

16512º: Mulher 41 anos – Recuperada;

16513º: Homem 49 anos – Recuperado;

16514º: Homem 30 anos – Em Isolamento Social;

16515º: Homem 40 anos – Em Isolamento Social;

16516º: Homem 19 anos – Em Isolamento Social;

16517º: Mulher 65 anos – Em Isolamento Social;

16518º: Mulher 22 anos – Em Isolamento Social;

16519º: Homem 42 anos – Assintomático;

16520º: Homem 36 anos – Em Isolamento Social;

16521º: Mulher 43 anos – Em Isolamento Social;

16522º: Homem 45 anos – Em Isolamento Social;

16523º: Homem 61 anos – Em Isolamento Social;

16524º: Homem 51 anos – Em Isolamento Social;

16525º: Homem 36 anos – Em Isolamento Social;

16526º: Homem 17 anos – Em Isolamento Social;

16527º: Mulher 35 anos – Em Isolamento Social;

16528º: Homem 15 anos – Em Isolamento Social;

16529º: Mulher 38 anos – Recuperada;

16530º: Mulher 53 anos – Em Isolamento Social;

16531º: Homem 36 anos – Em Isolamento Social;

16532º: Mulher 34 anos – Recuperada;

16533º: Homem 34 anos – Em Isolamento Social;

16534º: Homem 14 anos – Em Isolamento Social;

16535º: Mulher 35 anos – Em Isolamento Social;

16536º: Mulher 57 anos – Em Isolamento Social;

16537º: Homem 72 anos – Em Isolamento Social;

16538º: Mulher 17 anos – Em Isolamento Social;

16539º: Mulher 64 anos – Em Isolamento Social;

16540º: Homem 58 anos – Óbito;

16541º: Homem 39 anos – Em Isolamento Social;

16542º: Mulher 28 anos – Em Isolamento Social;

16543º: Mulher 52 anos – Em Isolamento Social;

16544º: Mulher 37 anos – Recuperada.

