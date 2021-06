Atibaia confirma 4 óbitos por Covid-19 e 37 novos casos da doença nesta sexta-feira (18)

Um total de 280 pessoas perdeu a vida em Atibaia em decorrência da Covid-19, após a confirmação de mais quatro óbitos pela doença nesta sexta-feira, 18 de junho, pela Secretaria Municipal de Saúde.

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns / Pixabay)

O 277º óbito confirmado é de um homem de 63 anos, com doença de base, que faleceu no Pronto Socorro da Santa Casa em 11 de junho. O 278º óbito é de uma mulher, 69 anos, com doença de base, que foi internada na UTI do Hospital Bragantino em 19 de maio e morreu em 16 de junho. O 279º óbito é de um homem de 77 anos, com doença de base, internado na UTI do Hospital Novo Atibaia em 16 de junho e que faleceu no dia 18. O 280º óbito confirmado é de um homem de 74 anos, também com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa em 9 de junho e faleceu no dia 18.

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 18 de junho:

Notificações: 17.976

Descartados: 8.528

Confirmados: 9.311

Recuperados: 7.911

Em investigação: 137

Óbitos confirmados: 280

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 41%

Hospital Novo Atibaia – 57%

Hospital Albert Sabin – 41% Hospital Novo Atibaia – 57% UTI:

Hospital Albert Sabin – 84%

Hospital Novo Atibaia – 88%

Leitos contratados

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Santa Casa de Atibaia – 100% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 106%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 17

Enfermaria: 19

Relação de novos casos confirmados:

9275º: Mulher, 55 anos – Recuperada;

9276º: Homem, 40 anos – Assintomático;

9277º: Mulher, 41 anos – Recuperada;

9278º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

9279º: Mulher, 46 anos – Recuperada;

9280º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

9281º: Homem, 44 anos – Em Isolamento Social;

9282º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

9283º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

9284º: Mulher, 51 anos – Recuperada;

9285º: Mulher, 83 anos – Recuperada;

9286º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

9287º: Mulher, 10 anos – Em Isolamento Social;

9288º: Homem, 28 anos – Recuperado;

9289º: Mulher, 53 anos – Recuperada;

9290º: Mulher, 17 anos – Recuperada;

9291º: Mulher, 24 anos – Recuperada;

9292º: Mulher, 76 anos – Recuperada;

9293º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

9294º: Homem, 57 anos – Recuperado;

9295º: Homem, 43 anos – Recuperado;

9296º: Homem, 35 anos – Recuperado;

9297º: Mulher, 47 anos – Recuperada;

9298º: Homem, 45 anos – Recuperado;

9299º: Homem, 48 anos – Recuperado;

9300º: Mulher, 40 anos – Recuperada;

9301º: Homem, 42 anos – Recuperado;

9302º: Mulher, 31 anos – Recuperada;

9303º: Mulher, 45 anos – Recuperada;

9304º: Homem, 45 anos – Recuperado;

9305º: Homem, 51 anos – Recuperado;

9306º: Mulher, 43 anos – Recuperada;

9307º: Mulher, 68 anos – Recuperada;

9308º: Mulher, 57 anos – Recuperada;

9309º: Homem, 63 anos – Óbito;

9310º: Homem, 77 anos – Óbito;

9311º: Homem, 74 anos – Óbito.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia