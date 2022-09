Covid-19: mais dois óbitos são confirmados em Atibaia

A Secretaria de Saúde de Atibaia informou nesta sexta-feira (16) a ocorrência de mais dois óbitos por Covid-19 na cidade. O 431º óbito confirmado desde o início da pandemia é de um homem de 99 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa em 10 de junho e faleceu no dia 11 de junho. Este caso estava em investigação, assim como a morte de uma mulher de 61 anos, na UPA Cerejeiras, em 9 de janeiro, que acabou sendo descartada para a doença. O 432º óbito confirmado foi de um homem de 34 anos, com doença de base, que foi internado na UTI do Hospital Novo Atibaia em 15 de agosto e faleceu em 15 de setembro.

(Foto: Reprodução/ Secom Estado de São Paulo)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 46.702

Descartados: 24.049

Confirmados: 22.491

Recuperados: 20.256

Em investigação: 162

Óbitos confirmados: 432

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 1.343

Descartados: 359

Confirmados: 981

Em Investigação: 3

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia