Mais uma morte por Covid-19 é confirmada em Atibaia nesta segunda (8)

O município de Atibaia confirmou mais uma morte por Covid-19 e descartou um óbito que era considerado suspeito da doença, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, 8 de novembro, pela Secretaria Municipal de Saúde. O 332º óbito confirmado é de um homem de 70 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria do Hospital Novo Atibaia no dia 9 de outubro, transferido para a UTI no dia 10 e faleceu nesta segunda-feira (8). A morte suspeita descartada é de uma mulher de 54 anos, com doença de base, que faleceu no pronto-socorro da Santa Casa no dia 1º.

(Imagem Ilustrativa: Kusal Darshana por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 8 de novembro:

Notificações: 25.114

Descartados: 12.553

Confirmados: 12.408

Recuperados: 10.826

Em investigação: 153

Óbitos confirmados: 332

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 35%

Hospital Albert Sabin – 0 (zero) Hospital Novo Atibaia – 35% UTI:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 15%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 71%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 70%

Santa Casa de Socorro: 14%

Relação de novos casos confirmados:

12381º: Homem, 60 anos – Recuperado;

12382º: Homem, 16 anos – Recuperado;

12383º: Homem, 44 anos – Recuperado;

12384º: Mulher, 38 anos – Assintomático;

12385º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

12386º: Mulher, 3 anos – Em Isolamento Social;

12387º: Homem, anos – Em Isolamento Social;

12388º: Mulher, anos – Recuperado;

12389º: Homem, 55 anos – Recuperado;

12390º: Homem, 37 anos – Recuperado;

12391º: Homem, 13 anos – Recuperado;

12392º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

12393º: Homem, 28 anos – Assintomático;

12394º: Mulher, 89 anos – Recuperado;

12395º: Homem, 52 anos – Assintomático;

12396º: Mulher, 79 anos – Recuperado;

12397º: Mulher, 23 anos – Recuperado;

12398º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

12399º: Homem, 44 anos – Recuperado;

12400º: Homem, 33 anos – Recuperado;

12401º: Homem, 57 anos – Recuperado;

12402º: Homem, 54 anos – Recuperado;

12403º: Mulher, 20 anos – Recuperado;

12404º: Mulher, 57 anos – Recuperado;

12405º: Mulher, 5 anos – Em Isolamento Social;

12406º: Mulher, 20 anos – Assintomático;

12407º: Homem, 28 anos – Recuperado;

12408º: Homem, 22 anos – Recuperado.

Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia