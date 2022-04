Covid-19: Atibaia confirma mais 3 óbitos pela doença

A Secretaria de Saúde de Atibaia informou nesta sexta-feira (8) a ocorrência de mais três óbitos por Covid-19 na cidade, o que eleva o total de mortes para 389 desde o início da pandemia. Os óbitos ocorreram de 12 de fevereiro a 10 de março:

387º óbito confirmado: Homem, 89 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria do Hospital Novo Atibaia em 17/01/2022, sendo transferido no dia 24/01/2021 para UTI, voltando à enfermaria dia 02/03/2022 e faleceu em 10/03/2022.

388º óbito confirmado: Homem, 88 anos, com doença de base, foi internado na enfermaria do Hospital Novo dia 31/01/2022 e faleceu em 07/03/2022.

389º óbito confirmado: Mulher, 89 anos, com doença de base, internada em 07/02/2022 no Hospital Novo Atibaia, sendo transferida para UTI dia 11/02 e faleceu dia 12/02/2022.

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 8 de abril:

Notificações: 35.077

Descartados: 17.496

Confirmados: 17.409

Recuperados: 15.457

Em investigação: 171

Óbitos confirmados: 389

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 5%

Hospital Albert Sabin – 0 (zero) Hospital Novo Atibaia – 5% UTI:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 10%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 50%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 0 (zero)

Relação de novos casos confirmados:

17402º: Homem, 62 anos – Recuperado;

17403º: Homem, 52 anos – Recuperado;

17404º: Homem, 69 anos – Recuperado;

17405º: Mulher, 64 anos – Recuperada;

17406º: Mulher, 40 anos – Recuperada;

17407º: Homem, 71 anos – Recuperado;

17408º: Mulher, 89 anos – Óbito;

17409º: Mulher, 8 meses – Recuperada.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia