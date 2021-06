Atibaia confirma 1 óbito e 66 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (29)

Mais um óbito por Covid-19 foi confirmado em Atibaia, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 29 de junho pela Secretaria Municipal de Saúde, o que eleva o número de mortes pela doença na cidade para 294. Também foram registrados 66 novos casos, totalizando 9.621 desde o início da pandemia. O 294º óbito confirmado é de um homem de 78 anos, com doença de base, que foi internado na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 18 de junho e faleceu no dia 24.

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 29 de junho:

Notificações: 18.486

Descartados: 8.707

Confirmados: 9.621

Recuperados: 8.219

Em investigação: 158

Óbitos confirmados: 294

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 58%

Hospital Novo Atibaia – 66%

Hospital Albert Sabin – 61%

Hospital Novo Atibaia – 66%

Leitos contratados

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 41%

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 0

Enfermaria: 3

Relação de novos casos confirmados:

9556º: Mulher, 31 anos – Recuperada;

9557º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

9558º: Homem, 33 anos – Recuperado;

9559º: Homem, 23 anos – Recuperado;

9560º: Homem, 31 anos – Recuperado;

9561º: Homem, 47 anos – Recuperado;

9562º: Mulher, 48 anos – Recuperada;

9563º: Homem, 34 anos – Recuperado;

9564º: Mulher, 35 anos – Recuperada;

9565º: Homem, 51 anos – Recuperado;

9566º: Homem, 14 anos – Recuperado;

9567º: Mulher, 67 anos – Recuperada;

9568º: Mulher, 69 anos – Recuperada;

9569º: Mulher, 19 anos – Recuperada;

9570º: Homem, 62 anos – Recuperado;

9571º: Homem, 37 anos – Recuperado;

9572º: Mulher, 56 anos – Recuperada;

9573º: Homem, 55 anos – Recuperado;

9574º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

9575º: Homem, 19 anos – Recuperado;

9576º: Homem, 34 anos – Recuperado;

9577º: Mulher, 30 anos – Recuperada;

9578º: Homem, 55 anos – Recuperado;

9579º: Mulher, 42 anos – Recuperada;

9580º: Mulher, 21 anos – Recuperada;

9581º: Homem, 27 anos – Recuperado;

9582º: Homem, 18 anos – Recuperado;

9583º: Mulher, 58 anos – Recuperada;

9584º: Homem, 27 anos – Recuperado;

9585º: Homem, 50 anos – Recuperado;

9586º: Mulher, 29 anos – Recuperada;

9587º: Mulher, 3 anos – Recuperada;

9588º: Homem, 31 anos – Recuperado;

9589º: Homem, 20 anos – Recuperado;

9590º: Homem, 55 anos – Recuperado;

9591º: Mulher, 51 anos – Recuperada;

9592º: Homem, 34 anos – Recuperado;

9593º: Homem, 38 anos – Em Isolamento Social;

9594º: Homem, 38 anos – Recuperado;

9595º: Mulher, 78 anos – Em Isolamento Social;

9596º: Homem, 54 anos – Em Isolamento Social;

9597º: Mulher, 35 anos – Recuperada;

9598º: Homem, 78 anos – Óbito;

9599º: Mulher, 74 anos – UTI Hospital Albert Sabin;

9600º: Mulher, 62 anos – Enfermaria Hospital Albert Sabin;

9601º: Mulher, 30 anos – Recuperada;

9602º: Mulher, 62 anos – Recuperada;

9603º: Mulher, 55 anos – Recuperada;

9604º: Mulher, 42 anos – Recuperada;

9605º: Mulher, 4 anos – Recuperada;

9606º: Mulher, 24 anos – Recuperada;

9607º: Mulher, 29 anos – Em Isolamento Social;

9608º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

9609º: Homem, 57 anos – Recuperado;

9610º: Homem, 78 anos – Recuperado;

9611º: Mulher, 28 anos – Recuperada;

9612º: Mulher, 48 anos – Recuperada;

9613º: Homem, 26 anos – Recuperado;

9614º: Mulher, 8 anos – Recuperado;

9615º: Homem, 14 anos – Recuperado;

9616º: Homem, 44 anos – Enfermaria Santa Casa de Atibaia;

9617º: Mulher, 54 anos – Recuperada;

9618º: Mulher, 33 anos – Enfermaria Santa Casa de Atibaia;

9619º: Homem, 45 anos – Recuperado;

9620º: Mulher, 11 anos – Recuperada;

9621º: Mulher, 76 anos – UTI Hospital Novo Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia