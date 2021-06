Atibaia confirma mais 1 óbito por Covid-19 e descarta 1 óbito suspeito

De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 16 de junho, pela Secretaria Municipal de Saúde, Atibaia descartou 1 óbito que era considerado suspeito de Covid-19 e confirmou outro, o que eleva o total de vítimas fatais pela doença para 275 no município. O 275º óbito confirmado é de um homem de 62 anos, sem doença de base, que foi internado na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 10 de junho e faleceu no dia 13. O óbito descartado por Covid-19 é de um homem de 73 anos, com doença de base, que morreu no Pronto Socorro da Santa Casa de Atibaia em 10 de junho.

(Imagem Ilustrativa de Gerd Altmann por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 16 de junho:

Notificações: 17.832

Descartados: 8.462

Confirmados: 9.231

Recuperados: 7.840

Em investigação: 139

Óbitos confirmados: 275

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 58%

Hospital Novo Atibaia – 57%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 69%

Hospital Novo Atibaia – 88%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 100%

UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 24

Enfermaria: 25

Relação de novos casos confirmados:

9173º: Homem, 59 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

9174º: Homem, 57 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

9175º: Mulher, 50 anos – Recuperada;

9176º: Homem, 40 anos – Recuperado;

9177º: Homem, 68 anos – Recuperado;

9178º: Homem, 45 anos – Recuperado;

9179º: Mulher, 16 anos – Recuperada;

9180º: Homem, 34 anos – Recuperado;

9181º: Homem, 20 anos – Recuperado;

9182º: Mulher, 30 anos – Recuperada;

9183º: Homem, 44 anos – Recuperado;

9184º: Mulher, 59 anos – Recuperada;

9185º: Homem, 27 anos – Recuperado;

9186º: Homem, 41 anos – Recuperado;

9187º: Mulher, 64 anos – Recuperada;

9188º: Mulher, 61 anos – Recuperada;

9189º: Homem, 22 anos – Recuperado;

9190º: Mulher, 77 anos – Recuperada;

9191º: Homem, 11 anos – Recuperado;

9192º: Homem, 30 anos – Recuperado;

9193º: Mulher, 26 anos – Recuperada;

9194º: Mulher, 51 anos – Recuperada;

9195º: Mulher, 42 anos – Recuperada;

9196º: Homem, 46 anos – Recuperado;

9197º: Mulher, 48 anos – Recuperada;

9198º: Homem, 23 anos – Recuperado;

9199º: Mulher, 42 anos – Recuperada;

9200º: Mulher, 24 anos – Recuperada;

9201º: Homem, 30 anos – Recuperado;

9202º: Homem, 46 anos – Recuperado;

9203º: Homem, 25 anos – Recuperado;

9204º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

9205º: Homem, 19 anos – Recuperado;

9206º: Homem, 36 anos – Recuperado;

9207º: Homem, 70 anos – Recuperado;

9208º: Mulher, 79 anos – Recuperada;

9209º: Mulher, 41 anos – Recuperada;

9210º: Mulher, 62 anos – Em Isolamento Social;

9211º: Mulher, 34 anos – Recuperada;

9212º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

9213º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

9214º: Homem, 47 anos – Em Isolamento Social;

9215º: Mulher, 18 anos – Assintomática;

9216º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

9217º: Mulher, 22 anos – Recuperada;

9218º: Mulher, 84 anos – Recuperada;

9219º: Homem, 19 anos – Recuperado;

9220º: Mulher, 14 anos – Em Isolamento Social;

9221º: Mulher, 35 anos – Recuperada;

9222º: Homem, 67 anos – Recuperado;

9223º: Homem, 78 anos – Recuperado;

9224º: Mulher, 65 anos – Recuperada;

9225º: Homem, 47 anos – Recuperado;

9226º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

9227º: Homem, 56 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

9228º: Homem, 39 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

9229º: Homem, 48 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

9230º: Homem, 62 anos – Óbito;

9231º: Homem, 17 anos – Enfermaria Intermédica Jundiaí.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia