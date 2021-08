Atibaia registra dois óbitos suspeitos de Covid-19 nesta terça-feira (24)

O município de Atibaia registrou mais dois óbitos suspeitos de Covid-19, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, 24 de agosto, pela Secretaria de Saúde. O 8º óbito suspeito é de uma mulher de 41 anos, sem doença de base, que faleceu no Pronto Socorro da Santa Casa em 22 de agosto. O 9º óbito suspeito é de um jovem de 15 anos, com doença de base, que foi internado na UTI do HUSF em 20 de agosto e faleceu no dia 23.

Boletim epidemiológico desta terça também apontou 46 novos casos confirmados da doença

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 24 de agosto:

Notificações: 21.894

Descartados: 10.489

Confirmados:11.257

Recuperados: 9.603

Em investigação: 148

Óbitos confirmados: 319

Óbitos suspeitos: 9

Taxa de ocupação do leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 46%

Hospital Novo Atibaia – 29%

Hospital Albert Sabin – 46% Hospital Novo Atibaia – 29% UTI:

Hospital Albert Sabin – 18%

Hospital Novo Atibaia – 15%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 33%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 36%

Santa Casa de Bragança Paulista: 36% UTI:

HUSF: 76%

Santa Casa de Bragança Paulista: 78%

Santa Casa de Socorro: 57%

Relação de novos casos confirmados:

11212º: Mulher, 70 anos – Recuperada;

11213º: Homem, 32 anos – Recuperado;

11214º: Homem, 41 anos – Recuperado;

11215º: Homem, 38 anos – Recuperado;

11216º: Mulher, 52 anos – Recuperada;

11217º: Mulher, 24 anos – Recuperada;

11218º: Homem, 65 anos – Recuperado;

11219º: Homem, 35 anos – Recuperado;

11220º: Homem, 25 anos – Recuperado;

11221º: Mulher, 46 anos – Recuperada;

11222º: Homem, 47 anos – Recuperado;

11223º: Mulher, 36 anos – Recuperada;

11224º: Homem, 23 anos – Recuperado;

11225º: Homem, 35 anos – Recuperado;

11226º: Mulher, 61 anos – Recuperada;

11227º: Homem, 19 anos – Recuperado;

11228º: Homem, 40 anos – Recuperado;

11229º: Homem, 53 anos – Recuperado;

11230º: Mulher, 46 anos – Recuperada;

11231º: Mulher, 50 anos – Recuperada;

11232º: Mulher, 41 anos – Recuperada;

11233º: Homem, 28 anos – Recuperado;

11234º: Mulher, 35 anos – Recuperada;

11235º: Mulher, 56 anos – Recuperada;

11236º: Mulher, 45 anos – Recuperada;

11237º: Homem, 53 anos – Recuperado;

11238º: Homem, 20 anos – Recuperado;

11239º: Mulher, 32 anos – Recuperada;

11240º: Homem, 43 anos – Recuperado;

11241º: Homem, 34 anos – Recuperado;

11242º: Homem, 24 anos – Recuperado;

11243º: Homem, 64 anos – Recuperado;

11244º: Mulher, 61 anos – Recuperada;

11245º: Mulher, 24 anos – Recuperada;

11246º: Homem, 51 anos – Recuperado;

11247º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

11248º: Homem, 32 anos – Assintomático;

11249º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

11250º: Homem, 87 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

11251º: Mulher, 42 anos – UTI Santa Casa de Bragança Paulista;

11252º: Mulher, 64 anos – Recuperada;

11253º: Mulher, 54 anos – Em Isolamento Social;

11254º: Mulher, 10 anos – Em Isolamento Social;

11255º: Mulher, 51 anos – Recuperada;

11256º: Homem, 54 anos – Recuperado;

11257º: Mulher, 34 anos – Recuperada.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia