Covid-19: Atibaia confirma mais um óbito e registra duas mortes suspeitas

Mais um óbito por Covid-19 foi confirmado em Atibaia, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (18), que apontou ainda duas mortes suspeitas da doença. Desde o início da pandemia, o município totaliza 338 óbitos em decorrência da Covid-19. O 338º óbito confirmado é de um homem de 81 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 12 de janeiro e faleceu no dia 17. As duas mortes suspeitas referem-se a uma mulher de 86 anos e um homem de 87, ambos com doença de base, que foram internados na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 13 de janeiro e faleceram no dia 17. Também foram contabilizados 85 novos casos da doença no município.

(Imagem Ilustrativa de Samuel F. Johanns por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 18 de janeiro:

Notificações: 28.325

Descartados: 14.770

Confirmados: 13.314

Recuperados: 11.434

Em investigação: 241

Óbitos confirmados: 338

Óbitos suspeitos: 13

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 41%

Hospital Novo Atibaia – 88%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 95%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 53%

Regionais (atualizado em 17/01)

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 80%

Santa Casa de Socorro: 86%

Relação de novos casos confirmados:

13230º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

13231º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

13232º: Mulher, 11 anos – Em Isolamento Social;

13233º: Homem, 22 anos – Recuperado;

13234º: Homem, 79 anos – Em Isolamento Social;

13235º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social;

13236º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

13237º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

13238º: Mulher, 18 anos – Em Isolamento Social;

13239º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

13240º: Homem, 44 anos – Recuperado;

13241º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

13242º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

13243º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

13244º: Mulher, 17 anos – Em Isolamento Social;

13245º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

13246º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

13247º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

13248º: Mulher, 83 anos – Em Isolamento Social;

13249º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

13250º: Mulher, 53 anos – Em Isolamento Social;

13251º: Mulher, 72 anos – Em Isolamento Social;

13252º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

13253º: Homem, 71 anos – Em Isolamento Social;

13254º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

13255º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

13256º: Mulher, 18 anos – Em Isolamento Social;

13257º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

13258º: Homem, 61 anos – Em Isolamento Social;

13259º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

13260º: Homem, 67 anos – Em Isolamento Social;

13261º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

13262º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

13263º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

13264º: Homem, 37 anos – Em Isolamento Social;

13265º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

13266º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

13267º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

13268º: Mulher, 72 anos – Em Isolamento Social;

13269º: Homem, 64 anos – Em Isolamento Social;

13270º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

13271º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

13272º: Homem, 3 anos – Em Isolamento Social;

13273º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

13274º: Mulher, 79 anos – Recuperada;

13275º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

13276º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

13277º: Mulher, 45 anos – Em Isolamento Social;

13278º: Mulher, 3 anos – Em Isolamento Social;

13279º: Homem, 38 anos – Em Isolamento Social;

13280º: Homem, 61 anos – Recuperado;

13281º: Homem, 52 anos – Em Isolamento Social;

13282º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

13283º: Mulher, 24 anos – Recuperada;

13284º: Mulher, 19 anos – Em Isolamento Social;

13285º: Homem, 47 anos – Em Isolamento Social;

13286º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

13287º: Homem, 18 anos – Em Isolamento Social;

13288º: Homem, 39 anos – Assintomático;

13289º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

13290º: Mulher, 53 anos – Em Isolamento Social;

13291º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

13292º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

13293º: Homem, 70 anos – Em Isolamento Social;

13294º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

13295º: Mulher, 17 anos – Em Isolamento Social;

13296º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

13297º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

13298º: Mulher, 23 anos – Recuperada;

13299º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

13300º: Homem, 26 anos – Em Isolamento Social;

13301º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

13302º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

13303º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

13304º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

13305º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

13306º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

13307º: Mulher, 42 anos – Recuperada;

13308º: Homem, 60 anos – Assintomático;

13309º: Mulher, 19 anos – Em Isolamento Social;

13310º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

13311º: Homem, 81 anos – Óbito;

13312º: Homem, 69 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

13313º: Mulher, 67 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

13314º: Homem, 32 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia