‘Não há uma decisão, mas há uma boa expectativa’, diz Doria sobre liberação do uso de máscara em ambientes abertos

A decisão sobre a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos no estado de São Paulo deve ser anunciada na próxima quarta-feira (9) pela gestão estadual.

Na manhã desta quinta (3), o governador João Doria (PSDB) disse que aguarda o posicionamento do Comitê Científico para apresentar mudanças na regra.

Segundo ele, embora não tenha ainda uma data planejada, a expectativa é a de flexibilizar a medida.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

“Essa é uma análise que está no Comitê Científico. Não há uma decisão, mas eu diria que há uma boa expectativa”, afirmou.

Nesta quarta (2), em coletiva sobre os resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, disse que o governo estuda liberar os estudantes do uso de máscaras dentro das escolas.

Durante coletiva nesta quinta, porém, Rossieli se mostrou contrário à proposta e defendeu que caso seja efetivada, que ocorra de forma gradativa, começando pelos ambientes abertos. “Eu acredito que ainda não seja o momento da retirada de máscaras dentro das salas de aula”.

A obrigatoriedade do uso de máscaras segue mantida em todos os ambientes até dia 31 de março no estado.

No final de fevereiro, o coordenador do Comitê Cientifico, Paulo Menezes, disse que apesar de os indicadores apontarem tendência de queda nos casos e mortes de Covid-19 decorrentes da transmissão da ômicron, ainda era cedo para anunciar mudanças.

Especialistas defendem o uso da máscara como uma das principais medidas, além da vacinação, para conter o avanço da ômicron.

“O comitê científico tem analisado essa questão das máscaras, tá estudando. Nós temos um decreto no estado de São Paulo em que o uso obrigatório das máscaras se estende até final do mês de março. Então, vamos continuar fazendo essa avaliação, é possível que em algum momento nós possamos fazer esse anúncio, não sabemos ainda exatamente quando será feito, porque nós estamos analisando os indicadores, é a primeira semana que nós temos redução no número de mortes, então continuaremos fazendo análise dessa situação”, disse o médico João Gabbardo, integrante do Comitê em fevereiro.

Queda antes do carnaval

Na final de fevereiro, o estado de São Paulo registrou, pela primeira vez em 2022, uma semana com menos mortes por Covid-19 do que a anterior.

Antes disso, os dados de São Paulo ao longo de janeiro mostraram aumentos semanais consecutivos.

Na segunda semana de janeiro, houve um aumento de 115% em relação à semana anterior, seguido de altas semanas de 118%, 87%, 25% e, finalmente, 11%.

Durante o mês de janeiro, o estado de São Paulo teve problemas com a notificação de casos e mortes por Covid-19 após o sistema usado pelo Ministério da Saúde viver um apagão.

Por conta disso, alguns registros podem ter ficado represados no começo do ano. Pesquisadores ficaram diversas semanas sem acesso aos dados, e profissionais de saúde relataram dificuldades para inserir os números.

Fonte: G1.globo.com