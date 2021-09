Atibaia confirma mais 1 óbito por Covid-19 nesta quinta-feira (16)

Depois de uma semana sem registrar óbito por Covid-19, o município de Atibaia confirmou nesta quinta-feira, 16 de setembro, mais uma morte em decorrência da doença, elevando para 324 o número de vítimas fatais na pandemia. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, o 324º óbito confirmado na cidade é de um homem de 75 anos, com doença de base, que faleceu no domicílio em 31 de agosto.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 16 de setembro:

Notificações: 22.867

Descartados: 11.085

Confirmados: 11.651

Recuperados: 9.976

Em investigação: 131

Óbitos confirmados: 324

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 33%

Hospital Novo Atibaia – 27%

Hospital Albert Sabin – 33% Hospital Novo Atibaia – 27% UTI:

Hospital Albert Sabin – 28%

Hospital Novo Atibaia – 20%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 0 (zero)

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 33%

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 33% UTI: HUSF: 5%

Santa Casa de Bragança Paulista: 30%

Santa Casa de Socorro: 43%

Relação de novos casos confirmados:

11638º: Mulher, 24 anos – Recuperada;

11639º: Homem, 62 anos – Recuperado;

11640º: Homem, 34 anos – Assintomático;

11641º: Homem, 52 anos – Em Isolamento Social;

11642º: Homem, 6 meses – Em Isolamento Social;

11643º: Mulher, 86 anos – Recuperada;

11644º: Homem, 1 ano – Recuperado;

11645º: Mulher, 28 anos – Recuperada;

11646º: Homem, 50 anos – Recuperado;

11647º: Mulher, 26 anos – Recuperada;

11648º: Homem, 16 anos – Recuperado;

11649º: Homem, 75 anos – Óbito;

11650º: Homem, 36 anos – Recuperado;

11651º: Mulher, 42 anos – Recuperada

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia