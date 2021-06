Atibaia confirma mais 4 óbitos por Covid-19 e 52 novos casos da doença

Mais 4 óbitos e 52 casos de Covid-19 foram confirmados em Atibaia, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira, 7 de junho, depois do feriado de Corpus Christi. O total de vítimas fatais chegou a 265 no município desde o início da pandemia.

O 262º óbito foi de uma mulher de 84 anos, com doença de base, que foi internada na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 8 de abril, transferida para UTI no dia seguinte e faleceu em 31 de maio. O 263º óbito foi de uma mulher de 56 anos, com doença de base, que foi internada na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 31 de maio e morreu no mesmo dia. O 264º óbito refere-se a um homem de 63 anos, com doença de base, internado na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 28 de maio, sendo transferido para UTI no dia 30, mesmo dia em que veio a óbito. O 265º óbito confirmado foi de uma mulher de 90 anos, com doença de base, que deu entrada na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 30 de maio e faleceu em 7 de junho. Foram descartados dois óbitos suspeitos e foi registrado outro óbito suspeito, o de um homem de 82 anos, com doença de base, que foi internado na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 2 de junho e faleceu no dia 4.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 7 de junho:

Notificações: 17.311

Descartados: 8.311

Confirmados: 8.866

Recuperados: 7.562

Em investigação: 134

Óbitos confirmados: 265

Óbitos suspeitos: 07

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 44%

Hospital Novo Atibaia – 76%

Hospital Albert Sabin – 44% Hospital Novo Atibaia – 76% UTI:

Hospital Albert Sabin – 61%

Hospital Novo Atibaia – 66%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Santa Casa de Atibaia – 100% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 106%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 17

Enfermaria: 10

Relação de novos casos confirmados:

8815º: Mulher, 38 anos – Recuperada;

8816º: Mulher, 23 anos – Recuperada;

8817º: Mulher, 36 anos – Recuperada;

8818º: Homem, 31 anos – Recuperado;

8819º: Homem, 18 anos – Recuperado;

8820º: Mulher, 31 anos – Recuperada;

8821º: Homem, 64 anos – Recuperado;

8822º: Homem, 57 anos – Recuperado;

8823º: Mulher, 38 anos – Recuperada;

8824º: Mulher, 65 anos – Recuperada;

8825º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

8826º: Homem, 23 anos – Recuperado;

8827º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

8828º: Homem, 18 anos – Recuperado;

8829º: Mulher, 15 anos – Recuperada;

8830º: Mulher, 9 anos – Recuperada;

8831º: Homem, 56 anos – Em Isolamento Social;

8832º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

8833º: Homem, 61 anos – Recuperado;

8834º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

8835º: Homem, 59 anos – Em Isolamento Social;

8836º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

8837º: Mulher, 53 anos – Recuperada;

8838º: Mulher, 52 anos – Recuperada;

8839º: Homem, 19 anos – Recuperado;

8840º: Mulher, 38 anos – Recuperada;

8841º: Homem, 65 anos – Recuperado;

8842º: Mulher, 49 anos – Recuperada;

8843º: Homem, 34 anos – Recuperado;

8844º: Mulher, 37 anos – Recuperada;

8845º: Homem, 38 anos – Recuperado;

8846º: Mulher, 52 anos – Recuperada;

8847º: Mulher, 27 anos – Recuperada;

8848º: Homem, 41 anos – Recuperado;

8849º: Homem, 39 anos – Recuperado;

8850º: Mulher, 56 anos – Óbito;

8851º: Mulher, 90 anos – Óbito;

8852º: Homem, 72 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8853º: Homem, 45 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8854º: Mulher, 54 anos – Hospital Novo Atibaia;

8855º: Mulher, 12 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8856º: Homem, 60 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8857º: Mulher, 55 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8858º: Mulher, 55 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8859º: Mulher, 67 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8860º: Homem, 33 anos – Recuperado;

8861º: Mulher, 21 anos – Recuperada;

8862º: Mulher, 44 anos – Recuperada;

8863º: Mulher, 51 anos – Recuperada;

8864º: Homem, 28 anos – Recuperado;

8865º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

8866º: Homem, 63 anos – Óbito.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia