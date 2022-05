Atibaia confirma mais um óbito por Covid-19

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira, 17 de maio, Atibaia confirmou mais uma morte por Covid-19. A 399ª morte pela doença registrada na cidade é de homem de 90 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa no sábado (14) e faleceu na segunda-feira (16). Antes disso, o município tinha recebido, no dia 28 de abril, a confirmação de 5 óbitos ocorridos entre fevereiro e março deste ano.

(Imagem Ilustrativa: Daniel Roberts por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 17 de maio:

Notificações: 36.188

Descartados: 18.408

Confirmados: 17.606

Recuperados: 15.583

Em investigação: 170

Óbitos confirmados: 399

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 30%

Hospital Albert Sabin – 0 (zero) Hospital Novo Atibaia – 30% UTI:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 0 (zero)

Leitos da rede pública

Enfermaria: Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

UTI: Santa Casa de Bragança Paulista: 10%

Relação de novos casos confirmados:

17605º: Homem, 90 anos – Óbito;

17606º: Mulher, 1 ano – Enfermaria.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia