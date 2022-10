Atibaia disponibiliza transporte gratuito para Feira do Empreendedor Sebrae

A edição 2022 da Feira do Empreendedor Sebrae, maior evento de empreendedorismo do mundo, está prestes a começar. Após dois anos restrita ao ambiente digital por causa da pandemia, a feira acontece entre os dias 7 a 11 de outubro em formato híbrido, com atrações on-line na plataforma Digital Sebrae Experience e programação presencial na São Paulo Expo. Em razão do recente título de Capital Nacional do Morango, Atibaia conquistou um estande no evento, mas a participação da cidade inclui também transporte gratuito para empreendedores interessados em participar.

Oferecido pelo Sebrae, por meio de parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia e a Associação Comercial Industrial Atibaia (ACIA), o ônibus para a feira partirá do Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, 564 – Vila Junqueira), às 9h, nos dias 7 (sexta-feira) e 10 de outubro (segunda). As vagas são limitadas e os empreendedores interessados devem se inscrever entrando em contato com o Sebrae Aqui pelos telefones (11) 9.4120-3804 e 9.1237-6334 (WhatsApp).

Reunindo mais de 500 expositores e com expectativa de receber cerca de 120 mil visitantes, a feira engloba uma série de assuntos do universo empreendedor. São aulas show sobre abertura de negócios em casa, espaços exclusivos dedicados à cadeia do agronegócio, à inovação e ao empreendedorismo feminino, talk shows com especialistas e representantes de grandes redes de franquia e salas de capacitação com aulas multidisciplinares de gestão.

A feira oferecerá ainda Arena de Negócios para promover conhecimento e acesso a novos mercados nacionais e internacionais, atendimento personalizado para quem tem ou quer abrir empresa, Arena de Games para testar soft skills e até mesmo um espaço do aplicativo TikTok, com uma agenda dedicada a pequenos e médios empreendimentos que desejam usar a plataforma para se aproximar de seus clientes e impulsionar as vendas.

Fonte de informação e inspiração, a Feira do Empreendedor 2022 terá também uma programação de palestras com nomes consagrados em diversos campos de atuação. Personalidades como a cantora, compositora e atriz brasileira Negra Li – referência no cenário musical do país, na luta pelo empoderamento feminino e promoção de empreendedores negros – e o ex-jogador de futebol Jakson Follmann, que sobreviveu ao trágico acidente da queda do avião da Chapecoense, vão compartilhar com o público seus conhecimentos e experiências.

A Feira do Empreendedor 2022 Sebrae é um evento gratuito e a programação completa está disponível em: https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/ .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia