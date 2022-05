Atibaia participa do projeto “Alimentação fora do lar” do Sebrae

Com o objetivo de fortalecer empreendimentos de alimentação, o Sebrae-SP realiza o projeto especial gratuito de alimentação fora do lar, voltado para cidades que compõem o Circuito das Frutas. As empresas de Atibaia interessadas em participar devem realizar a inscrição pelo link https://bit.ly/InscricaoAFL_CircuitodasFrutas . Ao todo, são 150 vagas disponíveis. A ação também faz parte do Plano de Desenvolvimento Local de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O projeto conta com workshops, palestras, cursos técnicos e consultorias individuais de gestão e terá início no dia 16 de maio, às 15h, de forma on-line; as empresas inscritas receberão o link de acesso pelo e-mail ou WhatsApp cadastrado na inscrição. No total serão quatro encontros: dias 16 e 18 de maio e dias 6 e 7 de junho.

A intenção do projeto é oferecer ferramentas e estratégias para que as empresas possam se tornar mais competitivas e aumentar o faturamento, criando uma experiência diferenciada para seus clientes.

No primeiro encontro, as empresas inscritas terão um workshop sobre inovação e tendências da alimentação fora do lar com profissionais do Sebrae-SP e Senac. No dia 18, será a vez de uma palestra de marketing digital para restaurantes. Por fim, as empresas terão no terceiro e quarto encontros (6 e 7 de junho) um curso técnico de procedimentos e técnicas de higiene na manipulação dos alimentos ou prevenção de perdas e desperdícios de alimentos. Ao final das capacitações, os concluintes poderão agendar consultorias individuais on-line, com duas horas de duração e foco em marketing e no aumento de faturamento.

O Circuito das Frutas abrange os municípios de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo. Micro e pequenas empresas desses municípios e de outros interessados que tenham na alimentação fora do lar sua principal fonte de renda, como restaurantes, bares, lanchonetes e cafés, poderão se beneficiar com o projeto, para desenvolverem cada vez mais uma gestão inteligente, sustentável, com boas práticas que fortaleçam seus produtos e serviços.

SERVIÇO

Projeto especial “Alimentação Fora do Lar”

Datas e horários: 16 e 18 de maio, das 15h às 17h; 6 e 7 de junho, das 18h às 22h

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/InscricaoAFL_CircuitodasFrutas

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia