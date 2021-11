Sebrae Móvel estará no Alvinópolis na próxima sexta-feira (12)

Na próxima sexta-feira (12), Atibaia recebe novamente o “Sebrae Móvel”. O veículo ficará estacionado no Supermercado União (Av. Dona Gertrudes, 677-767), das 10h às 16h, depois de ter passado a terça-feira (9) no Jardim Imperial. No local, serão oferecidas consultorias gratuitas nas áreas de marketing, finanças, gestão de pessoas e gerenciamento de negócios.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A iniciativa tem como objetivo fomentar a cultura empreendedora no município, incentivando a abertura de novos negócios, além de oferecer orientações sobre planejamento, aquisição de crédito e formalização de novos empreendimentos.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de Atibaia vai oferecer as vagas de emprego disponíveis na cidade e o Banco do Povo também estará presente para disponibilização de crédito. Com menor taxa de juros entre as instituições financeiras do país, o Banco do Povo credita valores para abertura e regularização de empresas, para capital de giro e investimento fixo.

A ação do “Sebrae Móvel” faz parte do Plano de Desenvolvimento Local – PDL, firmado entre a Prefeitura de Atibaia e o Sebrae, e é uma das ações voltadas para o fortalecimento das empresas visando o período de Natal.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia