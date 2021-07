Prefeitura e SEBRAE criam programa para ajudar setor de alimentação durante a pandemia

A Prefeitura da Estância de Atibaia, em parceria com o SEBRAE, está oferecendo aos estabelecimentos do setor alimentício do município, como bares e restaurantes, um programa de gestão específico para empresas desse segmento, com cursos gratuitos disponíveis. Com o enfrentamento da pandemia de Covid-19 em todo o país, é essencial que estabelecimentos do ramo alimentício invistam em serviços de delivery e divulgação reforçada na internet, temas que serão abordados no programa por meio do marketing digital.

(Imagem Ilustrativa de PublicDomainPictures por Pixabay)

Na próxima segunda-feira, 5 de julho, às 16h, será ministrado o curso de Gestão Financeira; já no dia 12 de julho, também às 16h, será a vez do curso sobre Marketing Digital. As inscrições devem ser realizadas pelo WhatsApp (11) 2475-6615.

Consultoria individual e diagnóstico empresarial estão entre os assuntos dos cursos, que têm como principal objetivo aumentar o faturamento e reduzir custos. Vale lembrar que será fundamental participar de todas as ações do programa para concluí-lo.

Mais informações SEBRAE AQUI ATIBAIA:

R. Castro Fafe, nº 295, Centro – (11) 4414-7800, opção 08 ou (11) 94120-3804 – sebraeaquiatibaia@gmail.com

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia