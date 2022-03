Atibaia realiza 1ª Jornada Sebrae Delas na Feira

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Atibaia, por meio das secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social (Departamento da Mulher), de Desenvolvimento Econômico e de Turismo, realizará a 1ª Jornada Sebrae Delas na Feira. O evento conta com capacitação teórica fornecida pelo SEBRAE e acontecerá presencialmente no CIEM 2, de 16 a 18 de março, das 19h às 21h30. As inscrições seguem até o dia 14 de março e podem ser realizadas pelo endereço bit.ly/1aJornadaSebraeDelasnaFeira .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O evento acontece em três etapas: inscrição; capacitação (teoria); e exposição (prática). A ação é voltada às produtoras, agricultoras, fungicultoras, apicultoras, artistas e artesãs, dos setores de alimentação, bebida, artesanato, arte, plantas, vegetais e remédios, desde que sejam exclusivamente de produção própria.

No dia 1º de abril, para encerrar a programação em comemoração ao Mês da Mulher, acontece a 1ª Feira de Mulheres de Atibaia, das 17h às 22h, no entorno da Igreja da Matriz, oportunidade em que as participantes que concluírem todas as etapas da Jornada poderão produzir, expor e comercializar seus produtos.

A 1ª Jornada Sebrae Delas na Feira tem o intuito de motivar e apoiar as mulheres, proporcionando autonomia, independência financeira e empreendedorismo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia