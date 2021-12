Sebrae Delas realiza evento on-line com Luiza Trajano nesta terça-feira (7)

Mais um evento está sendo disponibilizado às mulheres empreendedoras de Atibaia por meio de parceria da Prefeitura com o Sebrae. Desta vez, haverá um encontro on-line e gratuito, chamado ‘A alegria de empreender’, com Luiza Helena Trajano – presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, e com Maryana com y, Palestrante de Inteligência HUMORcional e Fundadora da Humorlab.

O evento, promovido pelo Sebrae Delas, ocorre na próxima terça-feira, dia 7, às 18h30, e as inscrições devem ser feitas pelo link https://bit.ly/sebrae-delas-sp . Nesta semana, Luiza Trajano foi apontada pelo jornal britânico “Financial Times” como uma das 25 mulheres mais influentes de 2021. A empresária é a única brasileira na lista. Ela foi definida por Gillian Tett, jornalista britânica do Financial Times, como uma das mulheres de negócios mais notáveis do Brasil.

Maryana com y é fundadora e CEO da Humorlab, uma startup que potencializa a felicidade no ambiente de trabalho. Ela se define como “Humorologista” e afirma ter superado um burnout e a depressão com Inteligência Emocional. Segundo ela. o humor e a leveza nas relações fazem a diferença no engajamento e resultados das empresas.

O Sebrae Delas é um programa que busca fomentar e profissionalizar práticas empresariais e políticas públicas para valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres empreendedoras. A inclusão produtiva das mulheres via empreendedorismo favorece a melhoria dos aspectos sociais, educacionais e indicadores de saúde tanto das empreendedoras quanto de suas famílias.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia