Unidade do Sebrae no Jardim Imperial foi inaugurada da última quinta-feira (29)

Foi inaugurada, na última quinta-feira (29), a segunda unidade do Sebrae Aqui Atibaia, um espaço voltado para o apoio aos empreendedores locais. O novo local fica no bairro Jardim Imperial, possibilitando a descentralização do atendimento e ampliação do alcance dos serviços.

O Sebrae Aqui é um programa de grande importância para auxiliar micro e pequenas empresas, além de incentivar o surgimento de novos negócios. Estimular o empreendedorismo gera riqueza para a cidade, oportunidade de empregos e qualidade de vida aos munícipes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os atendimentos nas unidades são ofertados de forma gratuita, com orientações sobre abertura e desenvolvimento de empresas (MEI, ME e EPP), serviços para MEI, realização de palestras, oficinas e cursos para quem já tem ou deseja ter uma empresa.

A segunda unidade do Sebrae fica na Avenida Imperial, 1185, Jardim Imperial, e atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia