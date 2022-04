Sebrae Móvel estará em Atibaia entre os dias 25 e 29 de abril

Atibaia recebe novamente o “Sebrae Móvel” para atender gratuitamente os empreendedores locais com consultas nas áreas de marketing, finanças, gestão de pessoas e gerenciamento de negócios. O veículo estará em cinco bairros diferentes entre os dias 25 e 29 de abril, das 10h às 16h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A iniciativa tem o objetivo de levar os serviços de fomento ao empreendedorismo diretamente nos bairros, incentivando a abertura de novos negócios, além de oferecer orientações de planejamento, aquisição de crédito, formalização dos negócios e abertura de novos empreendimentos.

Entre os bairros atendidos estão Caetetuba, no dia 25 de abril na UBS Santa Clara; Jardim Imperial, 26 de abril, no Terminal Rodoviário; Tanque, 27 de abril, no CRAS local, Lucas Nogueira Garcez, 28 de abril, em frente ao nº 1402 e no Centro, dia 29, no Pátio do Mercado.

A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento Local – PDL, firmado entre a Prefeitura de Atibaia e o Sebrae, e é uma das ações voltadas para o fortalecimento das empresas, visando a prosperidade do município e de toda população.

Para mais esclarecimentos, o Sebrae agora conta com whatsapp: (11) 94120-3804 ou (11) 91237-6334.

SERVIÇO

“Sebrae Móvel”

Data: De 25 a 29 de abril

Horário: das 10h às 16h

Locais:

– Caetetuba – UBS Santa Clara: Av. Professor Flávio Pires de Camargo, 1200

– Jardim Imperial – Terminal Rodoviário: Av. Imperial, 945

– Tanque – CRAS: Praça Sd. Constitucionalista

– Lucas Nogueira Garcez, frente ao número 1402

– Centro – Pátio do Mercado Municipal: R. Tomé Franco, s/n

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia