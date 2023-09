Atibaia elege Miss e Mister Terceira Idade 2023

O Clube Recreativo Atibaiano se transformou em um verdadeiro palco de encanto e glamour ao eleger os representantes da Terceira Idade de Atibaia em 2023. O evento, que aconteceu na última terça (5), reuniu familiares, amigos e admiradores dos candidatos, em uma noite marcada por momentos emocionantes, celebrando beleza, simpatia e elegância.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A noite foi ainda mais especial com a presença do Trio Los Angeles, que encantou a todos com sucessos que marcaram gerações, criando um clima de alegria e descontração. O último concurso aconteceu em 2020, antes da pandemia de Covid-19, e esse retorno foi muito especial para todos os participantes.

O ponto alto da noite foi a coroação dos novos Miss e Mister Terceira Idade de Atibaia. Os 21 candidatos, todos esbanjando charme e vitalidade, desfilaram com graça e desenvoltura, conquistando o público com muitos sorrisos e estilos impecáveis.

Ao final da competição, Rosana Martinelli foi coroada Miss Terceira Idade de Atibaia, irradiando beleza e elegância. Emocionada, ela agradeceu a todos pelo apoio e declarou seu compromisso de representar com dignidade e amor a terceira idade local. “Realmente estou muito emocionada. É uma mistura de alegria e surpresa. Eu só tenho a agradecer a todos. Hoje representar essa classe é muito importante, pois quero mostrar que a idade é apenas um número, o que importa mesmo é viver. Eu vou para academia, danço, me divirto, faço crochê, artesanato e está tudo bem. Vamos viver”, emocionou-se a Miss.

Já o título de Mister Terceira Idade 2023 ficou com Ramiro Baptista Filho, que encantou a todos com sua simpatia e charme inigualáveis. Com discurso inspirador, ele ressaltou a importância de se manter ativo e prometeu usar o título para incentivar outros idosos a fazerem o mesmo. “Que honra, que alegria e que emoção. Nunca tive essa experiência e não esperava por tanto acolhimento. Estou assumindo um compromisso de representar a cidade de Atibaia e vou cumprir com muita gratidão”, reforçou o Mister.

A noite também coroou Miss e Mister Elegância, tendo como eleitos Bernadete Carregiari da Silva e Antônio Pereira da Silva. Receberam o título de Miss e Mister Simpatia Teise Satika Tayota de Oliveira e Fladimir da Silva.

O vocalista do Trio Los Angeles, Márcio Mendes, comandou a festa com maestria e mostrou-se honrado em participar mais uma vez desse evento. “O carinho que recebo desse público é excepcional. Que festa linda, que celebração à vida. Nosso último evento foi em 2020 e esse retorno foi mais que especial”, salientou.

O evento, que já se tornou tradicional em Atibaia, reforçou a valorização e o respeito pelos idosos, destacando que beleza e elegância são atemporais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia