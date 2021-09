Atibaia está há uma semana sem registrar mortes por Covid-19

Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Atibaia registrou 17 novos casos confirmados e nenhum óbito por Covid-19 nesta quarta-feira, 15 de setembro. Há uma semana sem registrar mortes pela doença, o município permanece com 323 óbitos confirmados desde o início da pandemia. A última morte por Covid-19 confirmada, uma mulher de 42 anos com doença de base, aconteceu em 5 de setembro e foi registrada no dia 8.

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 15 de setembro:

Notificações: 22.816

Descartados: 11.045

Confirmados: 11.637

Recuperados: 9.963

Em investigação: 134

Óbitos confirmados: 323

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 22%

Hospital Novo Atibaia – 22%

Hospital Albert Sabin – 22% Hospital Novo Atibaia – 22% UTI:

Hospital Albert Sabin – 28%

Hospital Novo Atibaia – 25%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 33%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 40%

Santa Casa de Bragança Paulista: 40% UTI:

HUSF: 5%

Santa Casa de Bragança Paulista: 26%

Santa Casa de Socorro: 29%

Relação de novos casos confirmados:

11621º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

11622º: Homem, 55 anos – Recuperado;

11623º: Homem, 16 anos – Em Isolamento Social;

11624º: Homem, 35 anos – Assintomático;

11625º: Mulher, 51 anos – Recuperado;

11626º: Mulher, 75 anos – Recuperado;

11627º: Homem, 51 anos – Recuperado;

11628º: Homem, 45 anos – Recuperado;

11629º: Homem, 40 anos – Recuperado;

11630º: Homem, 49 anos – Recuperado;

11631º: Homem, 46 anos – Recuperado;

11632º: Homem, 27 anos – Recuperado;

11633º: Homem, 22 anos – Recuperado;

11634º: Mulher, 24 anos – Recuperado;

11635º: Mulher, 86 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

11636º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

11637º: Mulher, 44 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia