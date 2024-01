Atibaia já se prepara para o Carnaval 2024; Programação será de 27 de janeiro a 13 de fevereiro

As apresentações musicais que vão animar a festa em Atibaia estão em fase de contratação, mas a Prefeitura de Atibaia já divulgou a programação do Carnaval 2024 na Capital Nacional do Morango.

O Grito de Carnaval será no dia 27 de janeiro, na Praça Guanabara, Jardim das Cerejeiras, das 19h às 0h. Já o tradicional Baile da Terceira Idade acontecerá no dia 2 de fevereiro, das 14h às 18h, no Centro de Convivência da Terceira Idade. No dia 3 de fevereiro, tem Bloco do Zé Pereira, na Passarela do Samba, das 18h às 0h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nos dias 11 e 12 de fevereiro, a mesma Passarela do Samba voltará a receber o Carnaval em um encontro de baterias e blocos que promete animar ainda mais a festa. O evento será realizado em parceria com a União das Escolas de Samba de Atibaia (UESA) e com o Conselho de Políticas Culturais de Atibaia (COMPOCAT).

No dia 9 de fevereiro, é a vez do Bloco do Caveira, Rua Monsenhor Kolly, no Centro, das 22h às 2h. E a praça da Matriz receberá, de 10 a 13 de fevereiro, o tradicional Carnaval da Praça, das 14h às 19h.

Confira a programação 2024 do Carnaval de Atibaia:

27 de janeiro (sábado)

Grito de Carnaval

Local: Praça Guanabara – Av. Pref. Antônio Júlio de Toledo Garcia Lopes, Jardim das Cerejeiras

Horário: das 19h às 0h

2 de fevereiro (sexta-feira)

Baile da Terceira Idade

Local: Centro de Convivência da Terceira Idade – Praça Santo Antônio, nº 79, Alvinópolis

Horário: das 14h às 18h

3 de fevereiro (sábado)

Bloco do Zé Pereira

Local: Passarela do Samba – Rua Guaraci, Recreio Estoril

Horário: das 18h às 0h

9 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco do Caveira

Local: Rua Monsenhor Kolly, nº 206, Centro

Horário: das 22h às 2h

10, 11, 12 e 13 de fevereiro

Carnaval da Praça da Matriz

Local: Praça Claudino Alves, Centro

Horário: das 14h às 19h

11 e 12 de fevereiro

Carnaval na Av. Jerônimo de Camargo

Local: Passarela do Samba – Rua Guaraci, Recreio Estoril

Horário: das 19h às 0h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia