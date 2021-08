Atibaia não tem registro de morte por Covid-19 pelo quinto dia seguido

Pelo quinto dia seguido, Atibaia não teve registro de morte por Covid-19. O último óbito em decorrência da doença foi registrado na quarta-feira (18) e o número de mortes confirmadas se mantém em 319, com 7 suspeitas em investigação. De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda (23), foram confirmadas 48 novas infecções no município, que soma 11.211 casos desde o início da pandemia.

(Imagem Ilustrativa de torstensimon por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 23 de agosto:

Notificações: 21.764

Descartados: 10.429

Confirmados: 11.211

Recuperados: 9.561

Em investigação: 124

Óbitos confirmados: 319

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação do leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 21%

Hospital Novo Atibaia – 17%

Hospital Albert Sabin – 21% Hospital Novo Atibaia – 17% UTI:

Hospital Albert Sabin – 18%

Hospital Novo Atibaia – 15%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 50%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 20%

Santa Casa de Bragança Paulista: 20% UTI:

HUSF: 88%

Santa Casa de Bragança Paulista: 91%

Santa Casa de Socorro: 71%

Relação de novos casos confirmados:

11169º: Homem, 24 anos – Recuperado;

11170º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

11171º: Homem, 35 anos – Recuperado;

11172º: Mulher, 22 anos – Recuperada;

11173º: Homem, 56 anos – Recuperado;

11174º: Mulher, 78 anos – Em Isolamento Social;

11175º: Mulher, 19 anos – Em Isolamento Social;

11176º: Mulher, 7 anos – Em Isolamento Social;

11177º: Mulher, 45 anos – Em Isolamento Social;

11178º: Homem, 57 anos – Em Isolamento Social;

11179º: Homem, 24 anos – Em Isolamento Social;

11180º: Homem, 51 anos – Em Isolamento Social;

11181º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

11182º: Mulher, 53 anos – Assintomática;

11183º: Mulher, 7 anos – Assintomática;

11184º: Mulher, 49 anos – Assintomática;

11185º: Homem, 54 anos – Em Isolamento Social;

11186º: Homem, 23 anos – Em Isolamento Social;

11187º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

11188º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

11189º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

11190º: Mulher, 20 anos – Em Isolamento Social;

11191º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

11192º: Homem, 19 anos – Assintomático;

11193º: Mulher, 20 anos – Assintomática;

11194º: Mulher, 61 anos – Recuperada;

11195º: Homem, 47 anos – Em Isolamento Social;

11196º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

11197º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

11198º: Mulher, 74 anos – Em Isolamento Social;

11199º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

11200º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

11201º: Mulher, 37 anos – Recuperada;

11202º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

11203º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

11204º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

11205º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

11206º: Homem, 32 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

11207º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

11208º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

11209º: Mulher, 57 anos – Recuperada;

11210º: Mulher, 61 anos – Recuperada;

11211º: Homem, 86 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia