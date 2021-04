Atibaia não tem registro de mortes por Covid-19 nesta terça-feira (20)

Nesta terça-feira, dia 20 de abril, Atibaia não teve nenhuma morte por Covid-19 registrada. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmadas 58 novas infecções por Coronavírus, totalizando 7.553 casos positivos, dos quais 6.448 encontram-se recuperados. A cidade contabiliza 15.198 notificações desde março do ano passado, quando foi registrado o primeiro caso, das quais 7.514 foram descartadas por exame. Com 6 óbitos considerados suspeitos em investigação e 131 exames que aguardam os resultados, até o momento, 223 mortes por Covid-19 foram confirmadas.

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 20 de abril:

Notificações: 15.198

Descartados: 7.514

Confirmados: 7.553

Recuperados: 6.448

Em investigação: 131

Óbitos confirmados: 223

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 60%

Hospital Novo Atibaia – 52%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 63%

Hospital Novo Atibaia – 79%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 11%

UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 3

Enfermaria: 3

Relação de novos casos confirmados:

7496º: Homem, 43 anos – Recuperado;

7497º: Homem, 28 anos – Assintomático;

7498º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

7499º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

7500º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

7501º: Homem, 23 anos – Assintomático;

7502º: Homem, 17 anos – Em Isolamento Social;

7503º: Mulher, 29 anos – Em Isolamento Social;

7504º: Homem, 64 anos – Em Isolamento Social;

7505º: Homem, 39 anos – Enfermaria Santa Casa de Bragança Paulista;

7506º: Mulher, 30 anos – Enfermaria Santa Casa de Bragança Paulista;

7507º: Mulher, 41 anos – Enfermaria Santa Casa de Bragança Paulista;

7508º: Homem, 71 anos – Recuperado;

7509º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

7510º: Mulher, 77 anos – Recuperado;

7511º: Homem, 84 anos – Recuperado;

7512º: Homem, 84 anos – Recuperado;

7513º: Mulher, 72 anos – Recuperado;

7514º: Homem, 75 anos – Recuperado;

7515º: Homem, 65 anos – Recuperado;

7516º: Homem, 22 anos – Recuperado;

7517º: Homem, 39 anos – Recuperado;

7518º: Homem, 37 anos – Recuperado;

7519º: Mulher, 22 anos – Recuperado;

7520º: Mulher, 54 anos – Recuperado;

7521º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

7522º: Mulher, 78 anos – Recuperado;

7523º: Homem, 31 anos – Recuperado;

7524º: Mulher, 50 anos – Recuperado;

7525º: Homem, 31 anos – Recuperado;

7526º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

7527º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

7528º: Mulher, 20 anos – Recuperado;

7529º: Homem, 40 anos – Recuperado;

7530º: Mulher, 62 anos – Recuperado;

7531º: Homem, 55 anos – Recuperado;

7532º: Mulher, 51 anos – Recuperado;

7533º: Mulher, 12 anos – Recuperado;

7534º: Homem, 24 anos – Recuperado;

7535º: Mulher, 34 anos – Recuperado;

7536º: Homem, 41 anos – Recuperado;

7537º: Homem, 32 anos – Recuperado;

7538º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

7539º: Mulher, 74 anos – Recuperado;

7540º: Mulher, 61 anos – Em Isolamento Social;

7541º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

7542º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

7543º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

7544º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

7545º: Homem, 18 anos – Em Isolamento Social;

7546º: Homem, 43 anos – Recuperado;

7547º: Homem, 45 anos – Recuperado;

7548º: Homem, 61 anos – Recuperado;

7549º: Homem, 20 anos – Em Isolamento Social;

7550º: Mulher, 54 anos – Recuperado;

7551º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

7552º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

7553º: Homem, 36 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia