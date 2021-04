Atibaia registra duas mortes por Covid-19 e dois óbitos suspeitos

Atibaia confirmou 2 mortes por Covid-19 e 2 óbitos entraram para a lista de suspeitos nesta quinta-feira, dia 1º de abril. Com 8 óbitos suspeitos em investigação, o total de mortes confirmadas desde o início da pandemia chegou a 184 pessoas. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, o 183º óbito confirmado foi o de um homem de 54 anos, portador de doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 23 de março e faleceu no dia 31. A morte de uma mulher de 72 anos, também com doença de base, internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no último dia 19 e que faleceu na quinta-feira (1º) é o 184º óbito em decorrência da doença.

(Imagem Ilustrativa de iXimus por Pixabay)

Entraram para a lista de óbitos considerados suspeitos as mortes de um homem de 79 anos, com doença de base, que faleceu no pronto-socorro da Santa Casa de Atibaia na quarta-feira (31) e de uma mulher de 78 anos, com doença de base, internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia na segunda-feira (29) e falecida na quinta (1º).

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 1º de abril:

Notificações: 13.840

Descartados: 6.815

Confirmados: 6.859

Recuperados: 5.831

Em investigação: 166

Óbitos confirmados: 184

Óbitos suspeitos: 08

Ocupação dos leitos – nº de pacientes internados / nº de leitos (taxa de ocupação)

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

– Hospital Albert Sabin – 9 / 31 (29%)

– Hospital Novo Atibaia – 23 / 27 (85)

UTI:

– Hospital Albert Sabin – 18 / 19 (94%)

– Hospital Novo Atibaia – 21 / 25 (84%)

Leitos contratados

Enfermaria:

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

UTI:

– Santa Casa de Socorro – 1 / 1 (100%)

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

Leitos da rede pública

Enfermaria:

– Santa Casa de Atibaia – 9 / 9 (100%) – 4 leitos em enfermaria Covid e 5 leitos gerais disponibilizados para atender os pacientes com suspeita de Covid que aguardam resolução via CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde)

UTI:

– Santa Casa de Atibaia – 13 / 13 (100%) – 12 leitos emergenciais de retaguarda de UTI que aguardam resolução via CROSS

Regionais

Enfermaria:

– Hospital Bragantino: 1 / 1 (100%)

– Santa Casa de Bragança Paulista: 30 / 30 (100%)

UTI:

– Hospital Bragantino: 1 / 1 (100%)

– HUSF: 17 / 16 (106%)

– Santa Casa de Bragança Paulista: 23 / 23 (100%)

– Santa Casa de Socorro: 7 / 7 (100%)

Pacientes na fila CROSS

– Enfermaria: 2

– UTI: 14

Relação de casos confirmados:

6789º: Homem, 54 anos – Óbito;

6790º: Homem, 63 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

6791º: Homem, 49 anos – Recuperado;

6792º: Homem, 54 anos – Recuperado;

6793º: Mulher, 24 anos – Recuperado;

6794º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

6795º: Homem, 33 anos – Recuperado;

6796º: Homem, 24 anos – Recuperado;

6797º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

6798º: Mulher, 20 anos – Recuperado;

6799º: Homem, 71 anos – Recuperado;

6800º: Homem, 79 anos – Recuperado;

6801º: Homem, 47 anos – Recuperado;

6802º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

6803º: Homem, 27 anos – Recuperado;

6804º: Mulher, 53 anos – Recuperado;

6805º: Mulher, 29 anos – Recuperado;

6806º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

6807º: Mulher, 6 anos – Recuperado;

6808º: Homem, 27 anos – Recuperado;

6809º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

6810º: Mulher, 49 anos – Recuperado;

6811º: Mulher, 56 anos – Em Isolamento Social;

6812º: Mulher, 24 anos – Recuperado;

6813º: Homem, 19 anos – Recuperado;

6814º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

6815º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

6816º: Homem, 66 anos – Em Isolamento Social;

6817º: Mulher, 60 anos – Em Isolamento Social;

6818º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

6819º: Homem, 41 anos – Recuperado;

6820º: Mulher, 27 anos – Recuperado;

6821º: Homem, 22 anos – Em Isolamento Social;

6822º: Homem, 24 anos – Em Isolamento Social;

6823º: Homem, 26 anos – Recuperado;

6824º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

6825º: Mulher, 20 anos – Recuperado;

6826º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

6827º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

6828º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

6829º: Homem, 14 anos – Em Isolamento Social;

6830º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

6831º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

6832º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

6833º: Mulher, 25 anos – Recuperado;

6834º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

6835º: Homem, 77 anos – UTI HUSF;

6836º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

6837º: Homem, 48 anos – Em Isolamento Social;

6838º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

6839º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

6840º: Mulher, 20 anos – Em Isolamento Social;

6841º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

6842º: Homem, 52 anos – Em Isolamento Social;

6843º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

6844º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

6845º: Homem, 23 anos – Recuperado;

6846º: Homem, 59 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

6847º: Homem, 44 anos – Recuperado;

6848º: Homem, 39 anos – Recuperado;

6849º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

6850º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

6851º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

6852º: Homem, 41 anos – Recuperado;

6853º: Homem, 22 anos – Recuperado;

6854º: Mulher, 19 anos – Recuperado;

6855º: Homem, 57 anos – Recuperado;

6856º: Mulher, 20 anos – Recuperado;

6857º: Homem, 26 anos – Recuperado;

6858º: Mulher, 54 anos – Recuperado;

6859º: Homem, 20 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia