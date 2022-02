Atibaia não tem registro de óbito por Covid-19 nesta quinta-feira (17)

O município de Atibaia não teve registro de morte por Covid-19 nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, permanecendo com 372 óbitos confirmados desde o início da pandemia. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados mais 34 casos da doença. Com os novos registros, Atibaia atinge a marca de 16.578 casos confirmados.

(Imagem Ilustrativa: PIRO4D / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro:

Notificações: 32.077

Descartados: 15.318

Confirmados: 16.578

Recuperados: 14.516

Em investigação: 181

Óbitos confirmados: 372

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 36%

Hospital Novo Atibaia – 70%

Hospital Albert Sabin – 36% Hospital Novo Atibaia – 70% UTI:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 35%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 23%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 90%

Santa Casa de Socorro: 100%

Relação de novos casos confirmados:

16545º: Homem, 54 anos – Assintomático;

16546º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

16547º: Homem, 49 anos – Recuperado;

16548º: Mulher, 11 anos – Em Isolamento Social;

16549º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

16550º: Mulher, 9 anos – Recuperado;

16551º: Mulher, 45 anos – Em Isolamento Social;

16552º: Mulher, 59 anos – Em Isolamento Social;

16553º: Homem, 37 anos – Em Isolamento Social;

16554º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

16555º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

16556º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

16557º: Homem, 59 anos – Em Isolamento Social;

16558º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

16559º: Homem, 26 anos – Recuperado;

16560º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

16561º: Mulher, 14 anos – Em Isolamento Social;

16562º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

16563º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

16564º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

16565º: Homem, 47 anos – Recuperado;

16566º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

16567º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

16568º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

16569º: Homem, 23 anos – Assintomático;

16570º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

16571º: Mulher, 72 anos – Em Isolamento Social;

16572º: Mulher, 19 anos – Assintomático;

16573º: Mulher, 59 anos – Em Isolamento Social;

16574º: Mulher, 30 anos – Recuperado;

16575º: Mulher, 59 anos – Recuperado;

16576º: Mulher, 44 anos – Em Isolamento Social;

16577º: Mulher, 9 anos – Em Isolamento Social;

16578º: Homem, 20 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia