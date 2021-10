Atibaia não tem registro de óbito por Covid-19 pelo 6º dia seguido

De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 13 de outubro, pela Secretaria Municipal de Saúde, Atibaia não registrou óbito por Covid-19 pelo 6º dia seguido, permanecendo com 329 mortes desde o início da pandemia.

O boletim epidemiológico desta quarta (13) registrou um óbito descartado, mais duas mortes suspeitas e 53 novos casos confirmados, totalizando 10 óbitos em investigação e 12.042 casos da doença na cidade. O óbito descartado foi de um homem de 61 anos, com doença de base, que tinha sido internado na enfermaria do Hospital Albert Sabin em 2 de outubro, transferido para UTI no dia 4 e faleceu no dia 5. Entraram para a lista de suspeitas as mortes de duas mulheres: uma idosa de 72 anos que faleceu no pronto-socorro da Santa Casa de Atibaia no dia 5 de outubro e outra, de 66 anos, que foi internada na enfermaria da Santa Casa no sábado (9) e faleceu no domingo (10).

(Imagem Ilustrativa: PIRO4D / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 13 de outubro:

Notificações: 23.994

Descartados: 11.819

Confirmados: 12.042

Recuperados: 10.338

Em investigação: 133

Óbitos confirmados: 329

Óbitos suspeitos: 10

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 40%

Hospital Novo Atibaia – 20%

Hospital Albert Sabin – 40% Hospital Novo Atibaia – 20% UTI:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 15%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 66%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 80%

Santa Casa de Socorro: 57%

Relação de novos casos confirmados:

11990º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

11991º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

11992º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

11993º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

11994º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

11995º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

11996º: Homem, 82 anos – Recuperado;

11997º: Mulher, 25 anos – Recuperado;

11998º: Homem, 42 anos – Recuperado;

11999º: Homem, 31 anos – Recuperado;

12000º: Mulher, 40 anos – Recuperado;

12001º: Homem, 43 anos – Recuperado;

12002º: Homem, 52 anos – Recuperado;

12003º: Mulher, 56 anos – Recuperado;

12004º: Homem, 73 anos – Recuperado;

12005º: Mulher, 25 anos – Recuperado;

12006º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

12007º: Mulher, 51 anos – Recuperado;

12008º: Mulher, 52 anos – Recuperado;

12009º: Mulher, 2 anos – Recuperado;

12010º: Homem, 70 anos – Em Isolamento Social;

12011º: Mulher, 71 anos – Em Isolamento Social;

12012º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

12013º: Homem, 47 anos – Recuperado;

12014º: Homem, 42 anos – Recuperado;

12015º: Homem, 39 anos – Recuperado;

12016º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

12017º: Mulher, 40 anos – Assintomático;

12018º: Homem, 73 anos – Recuperado;

12019º: Mulher, 84 anos – Assintomático;

12020º: Homem, 39 anos – Recuperado;

12021º: Homem, 34 anos – Recuperado;

12022º: Mulher, 9 anos – Assintomático;

12023º: Mulher, 34 anos – Recuperado;

12024º: Homem, 38 anos – Assintomático;

12025º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

12026º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

12027º: Homem, 47 anos – Assintomático;

12028º: Homem, 48 anos – Assintomático;

12029º: Mulher, 26 anos – Recuperado;

12030º: Mulher, 64 anos – Recuperado;

12031º: Homem, 42 anos – Recuperado;

12032º: Homem, 48 anos – Assintomático;

12033º: Homem, 69 anos – Assintomático;

12034º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

12035º: Homem, 26 anos – Recuperado;

12036º: Homem, 55 anos – Assintomático;

12037º: Homem, 65 anos – Recuperado;

12038º: Homem, 39 anos – Recuperado;

12039º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

12040º: Homem, 20 anos – Recuperado;

12041º: Mulher, 61 anos – Recuperado;

12042º: Homem, 41 anos – Assintomático.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia