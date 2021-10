Atibaia confirma mais 1 óbito por Covid-19 nesta sexta-feira (1)

O município de Atibaia confirmou 1 novo óbito por Covid-19 nesta sexta-feira, 1 de outubro, informou a Secretaria Municipal de Saúde, depois de uma semana sem confirmação de mortes pela doença na cidade. O 326º óbito confirmado em Atibaia é de um homem de 82 anos, com doença de base, internado na enfermaria do Hospital Novo Atibaia em 22 de setembro, sendo transferido no dia 26 para UTI, e que faleceu no dia 30.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 1 de outubro:

Notificações: 23.576

Descartados: 11.552

Confirmados: 11.888

Recuperados: 10.189

Em investigação: 136

Óbitos confirmados: 326

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 61%

Hospital Novo Atibaia – 35%

Hospital Albert Sabin – 61% Hospital Novo Atibaia – 35% UTI:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 10%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 33%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 46%

Santa Casa de Bragança Paulista: 46% UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 80%

Santa Casa de Socorro: 57%

Relação de novos casos confirmados:

11876º: Homem, 61 anos – Recuperado;

11877º: Mulher, 57 anos – Recuperada;

11878º: Mulher, 58 anos – Recuperado;

11879º: Mulher, 23 anos – Recuperado;

11880º: Homem, 39 anos – Recuperado;

11881º: Mulher, 80 anos – Recuperada;

11882º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

11883º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

11884º: Mulher, 75 anos – Recuperada;

11885º: Mulher, 34 anos – Recuperada;

11886º: Homem, 36 anos – Recuperado;

11887º: Mulher, 71 anos – Recuperada;

11888º: Mulher, 48 anos – Recuperada.

Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura de Atibaia