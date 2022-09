Covid-19: Atibaia confirma mais dois óbitos pela doença

O município de Atibaia registrou mais dois óbitos por Covid-19, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (21) pela Secretaria Municipal de Saúde. O 433º óbito confirmado na cidade desde o início da pandemia foi de um homem de 65 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria do HUSF em 31 de janeiro e faleceu em 26 de fevereiro. O 434º óbito confirmado foi de um homem de 55 anos, sem doença de base, que foi internado na UTI do HUSF em 15 de abril e morreu em 19 de abril.

(Imagem Ilustrativa: thepassenger por Pixabay)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 46.946

Descartados: 24.177

Confirmados: 22.606

Recuperados: 20.350

Em investigação: 163

Óbitos confirmados: 434

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 1.357

Descartados: 364

Confirmados: 990

Em Investigação: 3

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia