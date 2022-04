Atibaia participa do 9º Simpósio Nacional do Morango

Atibaia, representada pela Secretaria de Agricultura, participará da 9ª edição do Simpósio Nacional do Morango nos próximos dias 12, 13, 19 e 20 de abril, das 14h às 17h. O encontro on-line, que será transmitido no canal oficial da Embrapa no YouTube (bit.ly/ytembrapa), é o principal evento técnico-científico da cadeia produtiva do morango – fruta símbolo de Atibaia – sendo um espaço fundamental para a discussão e consolidação do conhecimento científico e de avanços para modelos agrícolas que visem aperfeiçoar a integração e diversificação do agronegócio.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na 9ª edição do Simpósio serão discutidos os avanços tecnológicos para o cultivo sustentável e responsável do morango. Manejo integrado de pragas, melhoramento genético, produção de mudas, produção orgânica, Produção Integrada de Morango (PIMo) e sistemas sustentáveis de produção e mercado serão os principais assuntos abordados em forma de painéis e relatos de experiências vividas por produtores rurais.

O Simpósio está dividido em temáticas por dia. Durante a próxima terça-feira (12), o foco serão as oportunidades e os desafios para a cadeia produtiva. No dia seguinte, estarão em destaque a produção de mudas e o melhoramento genético. Já no dia 19, os participantes abordarão as boas práticas agrícolas para a cultura. Para encerrar, no dia 20 de abril, as palestras irão debater os sistemas inovadores de produção.

Atibaia, a cidade do morango

Atibaia é reconhecida pelo pioneirismo na Produção Integrada de Morangos (PIMo) e contabiliza produtores detentores do Selo Brasil Certificado: Agricultura de Qualidade, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que atesta a qualidade da produção.

O município de Atibaia, cercado pela Serra da Mantiqueira, é um dos maiores produtores de morango do país e o maior do Estado de São Paulo, contando com clima e solo propícios para o cultivo da fruta. Na cidade são produzidas as variedades Camino Real, Camarosa e San Andreas.

