Atibaia realiza no Mês da Mulher o 4º Fórum Regional (des)igualdade de gênero

No próximo dia 9 de março, como parte dos eventos do Mês da Mulher em Atibaia, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do Departamento da Mulher, realiza o 4º Fórum Regional (des)igualdade de gênero: desafios e perspectivas. O evento acontecerá das 8h às 16h30, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro). Interessados em participar precisam fazer inscrição pelo link bit.ly/forum-desigualdades-genero-atibaia .

(Imagem Ilustrativa de Mike San por Unsplash)

Entre os temas a serem debatidos no 4º Fórum Regional estão: Gênero e Políticas Públicas; Mulheres, acesso à Justiça e Cidadania; Saúde da Mulher; Relações de Gênero na Educação. A Prefeitura conta com apoio da Mater Dei Cam, OSC parceira que, de forma compartilhada, executa o serviço de prevenção contra a violência da mulher e apoio aos agressores.

Antes do 4º Fórum Regional, acontecerá, no dia 3 de março, também no Cine Itá, a abertura das atividades do mês de março, com a mesa “Rede de Atendimento às Mulheres de Atibaia”, das 8h às 12h, com a presença da população usuária, autoridades ligadas ao tema, momento em que serão apresentados os serviços disponibilizados no município para a mulher e calendário de eventos nos bairros no mês de março.

Em Atibaia, a Prefeitura coordena o Centro de Referência da Mulher (CRM), espaço destinado a prestar acolhimento e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência, proporcionando atendimento psicossocial, orientação jurídica e encaminhamentos à rede de proteção à mulher, com serviços especializados e canais de denúncia que oferecem acolhimento e ajuda. Na rede de proteção à mulher visitas preventivas são realizadas a partir de informações, denúncias e solicitações que noticiem casos de violência doméstica contra a mulher.

Cronograma das atividades do mês de março:

03/03 : das 8h às 12h – Abertura: Rede de Atendimento às Mulheres de Atibaia

06/03: 9h – Roda de Conversa: Igualdade de Gênero – Cras Portão

08/03: 15h – Roda de Conversa: Igualdade de Gênero – Centro Pop e Casa de Passagem

09/03: das 8h às 17h – 4º Fórum Regional de Mulheres

14/03 :14h – Roda de Conversa: Igualdade de Gênero – Cras Caetetuba

21/03: 9h – Roda de Conversa: Igualdade de Gênero – Cras Tanque

23/03: 9h – Roda de Conversa: Igualdade de Gênero – Cras Imperial

24/03: 9h – Roda de Conversa: Igualdade de Gênero – Cras Alvinópolis e CCTI

31/03: Capacitação para a rede

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia