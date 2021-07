Atibaia registra 1 óbito por Covid-19 e 53 novos casos da doença nesta quarta-feira (30)

Atibaia registrou mais um óbito por Covid-19 e 53 novos casos de infecção pelo Coronavírus nesta quarta-feira, dia 30 de junho, chegando a 295 mortes e 9.674 casos confirmados desde o início da pandemia. A 295ª morte confirmada é de uma mulher de 74 anos, com doença de base, internada na enfermaria do Hospital Albert Sabin no dia 16 de junho, transferida para a UTI no dia 26 e que faleceu ontem (29).

(Imagem Ilustrativa de Joseph Mucira por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 30 de junho:

Notificações: 18.596

Descartados: 8.707

Confirmados: 9.674

Recuperados: 8265

Em investigação: 215

Óbitos confirmados: 295

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 54%

Hospital Novo Atibaia – 52%

Hospital Albert Sabin – 54% Hospital Novo Atibaia – 52% UTI:

Hospital Albert Sabin – 46%

Hospital Novo Atibaia – 75%

Leitos contratados

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 41%

Santa Casa de Atibaia – 41% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 83%

Santa Casa de Bragança Paulista: 83% UTI:

HUSF: 94%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 0 (zero)

Enfermaria: 0 (zero)

Relação de novos casos confirmados:

9622º: Homem, 19 anos – Recuperado;

9623º: Mulher, 59 anos – Recuperado;

9624º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

9625º: Homem, 50 anos – Recuperado;

9626º: Homem, 54 anos – Recuperado;

9627º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

9628º: Homem, 22 anos – Em Isolamento Social;

9629º: Homem, 51 anos – Recuperado;

9630º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

9631º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

9632º: Homem, 34 anos – Assintomático;

9633º: Homem, 29 anos – Recuperado;

9634º: Homem, 51 anos – Recuperado;

9635º: Mulher, 72 anos – Recuperado;

9636º: Homem, 94 anos – Assintomático;

9637º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

9638º: Mulher, 35 anos – Recuperado;

9639º: Mulher, 29 anos – Recuperado;

9640º: Homem, 58 anos – Recuperado;

9641º: Mulher, 51 anos – Recuperado;

9642º: Mulher, 61 anos – Recuperado;

9643º: Mulher, 51 anos – Recuperado;

9644º: Mulher, 16 anos – Em Isolamento Social;

9645º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

9646º: Mulher, 75 anos – Recuperado;

9647º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

9648º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

9649º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

9650º: Homem, 64 anos – Recuperado;

9651º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

9652º: Mulher, 44 anos – Recuperado;

9653º: Mulher, 69 anos – Recuperado;

9654º: Homem, 41 anos – Recuperado;

9655º: Mulher, 24 anos – Recuperado;

9656º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

9657º: Homem, 44 anos – Recuperado;

9658º: Mulher, 66 anos – Recuperado;

9659º: Homem, 54 anos – Recuperado;

9660º: Mulher, 40 anos – Recuperado;

9661º: Homem, 34 anos – Recuperado;

9662º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

9663º: Mulher, 27 anos – Recuperado;

9664º: Homem, 58 anos – Recuperado;

9665º: Homem, 37 anos – Recuperado;

9666º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

9667º: Homem, 55 anos – Em Isolamento Social;

9668º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

9669º: Homem, 3 anos – Assintomático;

9670º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

9671º: Mulher, 29 anos – Em Isolamento Social;

9672º: Homem, 39 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

9673º: Mulher, 30 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

9674º: Mulher, 82 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa prefeitura de Atibaia