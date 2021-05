Atibaia registra 35 novos casos de Covid-19 e nenhum óbito nesta quarta-feira (19)

De acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira, 19 de maio, Atibaia registrou 35 novos casos de Covid-19 e nenhuma morte confirmada. O número total de óbitos pela doença no município continua em 250 e há 7 mortes consideradas suspeitas em investigação. Entrou hoje para a lista de suspeitas a morte de um homem de 70 anos, sem doença de base, que faleceu no domicílio ontem (18).

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 19 de maio:

Notificações: 16.658

Descartados: 8.156

Confirmados: 8.361

Recuperados: 7.122

Em investigação: 141

Óbitos confirmados: 250

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 90%

Hospital Novo Atibaia – 42%

Hospital Albert Sabin – 90% Hospital Novo Atibaia – 42% UTI:

Hospital Albert Sabin – 57%

Hospital Novo Atibaia – 58%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 29%

Santa Casa de Atibaia – 29% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 0%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 0

Enfermaria: 3

Relação de novos casos confirmados:

8327º: Mulher, 69 anos – UTI Hospital Bragantino;

8328º: Mulher, 12 anos – Em Isolamento Social;

8329º: Homem, 23 anos -Assintomático;

8330º: Homem, 35 anos – Assintomático;

8331º: Homem, 65 anos – Em Isolamento Social;

8332º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

8333º: Mulher, 56 anos – Em Isolamento Social;

8334º: Homem, 50 anos – Em Isolamento Social;

8335º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

8336º: Mulher, 26 anos – Em Isolamento Social;

8337º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

8338º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

8339º: Homem, 48 anos – Em Isolamento Social;

8340º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

8341º: Mulher, 20 anos – Em Isolamento Social;

8342º: Mulher, 26 anos – Assintomático;

8343º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

8344º: Mulher, 67 anos – Assintomático;

8345º: Homem, 32 anos – Recuperado;

8346º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

8347º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

8348º: Homem, 35 anos – Recuperado;

8349º: Homem, 11 anos – Assintomático;

8350º: Mulher, 52 anos – Recuperado;

8351º: Homem, 17 anos – Recuperado;

8352º: Mulher, 39 anos – Recuperado;

8353º: Homem, 46 anos – Recuperado;

8354º: Homem, 39 anos – Recuperado;

8355º: Homem, 59 anos – Em Isolamento Social;

8356º: Homem, 65 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8357º: Mulher, 93 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8358º: Homem, 40 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8359º: Homem, 46 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

8360º: Homem, 53 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8361º: Mulher, 64 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia