Atibaia registra 3 mortes por Covid-19 e 49 novos casos nesta segunda

Atibaia registrou nesta segunda-feira, dia 31 de maio, 3 mortes por Covid-19 e 49 novos casos, totalizando 261 mortes e 8.723 casos confirmados desde o início da pandemia. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, os óbitos confirmados são de um homem e duas mulheres, portadores de doença de base, com idades de 49, 66 e 76 anos. O homem foi internado na UTI da Santa Casa de Atibaia no dia 26 de maio e faleceu no dia seguinte (27), sendo o 259º óbito registrado na cidade. O 260º e o 261º óbitos registrados foram de uma mulher de 66 anos, internada na UTI do Hospital Bragantino no último dia 23, e o de uma mulher de 76 anos internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 25. As duas morreram no domingo (30).

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 31 de maio:

Notificações: 17.151

Descartados: 8.296

Confirmados: 8.723

Recuperados: 7.404

Em investigação: 132

Óbitos confirmados: 261

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 58%

Hospital Novo Atibaia – 66%

Hospital Albert Sabin – 58% Hospital Novo Atibaia – 66% UTI:

Hospital Albert Sabin – 61%

Hospital Novo Atibaia – 66%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 70%

Santa Casa de Atibaia – 70% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 4

Enfermaria: 4

Relação de novos casos confirmados:

8673º: Homem, 44 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8674º: Mulher, 84 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8675º: Mulher, 56 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

8676º: Mulher, 53 anos – Enfermaria SCA;

8677º: Homem, 1 ano – Recuperado;

8678º: Mulher, 65 anos – Enfermaria Prevent Senior;

8679º: Homem, 44 anos – Recuperado;

8680º: Homem, 50 anos – UTI Santa Casa de Atibaia;

8681º: Mulher, 78 anos – Enfermaria Hospital Municipal de Brasilândia;

8682º: Mulher, 76 anos – Óbito;

8683º: Mulher, 82 anos – Recuperado;

8684º: Homem, 49 anos – Óbito;

8685º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

8686º: Mulher, 34 anos – Recuperado;

8687º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

8688º: Homem, 47 anos – Assintomático;

8689º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

8690º: Homem, 58 anos – Assintomático;

8691º: Mulher, 4 anos – Assintomático;

8692º: Mulher, 57 anos – Em Isolamento Social;

8693º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

8694º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

8695º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

8696º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

8697º: Mulher, 44 anos – Recuperado;

8698º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

8699º: Homem, 63 anos – Em Isolamento Social;

8700º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

8701º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

8702º: Homem, 55 anos – Em Isolamento Social;

8703º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

8704º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

8705º: Homem, 44 anos – Em Isolamento Social;

8706º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social;

8707º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

8708º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

8709º: Mulher, 20 anos – Em Isolamento Social;

8710º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

8711º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

8712º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

8713º: Mulher, 53 anos – Em Isolamento Social;

8714º: Homem, 39 anos – Assintomático;

8715º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

8716º: Homem, 31 anos – Recuperado;

8717º: Homem, 48 anos – Assintomático;

8718º: Mulher, 14 anos – Assintomático;

8719º: Homem, 56 anos – Recuperado;

8720º: Mulher, 45 anos – Recuperado;

8721º: Homem, 36 anos – Assintomático;

8722º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

8723º: Homem, 50 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia