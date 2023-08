Bragança recruta voluntários para teste de medicamento experimental para Covid-19

Bragança Paulista é uma das cidades brasileiras que está recrutando pessoas para participar do estudo clínico SCORPIO-HR, que visa avaliar um medicamento experimental destinado ao tratamento de pacientes com COVID-19.

O Hospital Universitário São Francisco está recrutando participantes para o SCORPIO-HR, um estudo clínico global de Fase 3 com pacientes não hospitalizados e sintomáticos infectados pelo vírus SARS-CoV-2, o patógeno que causa a COVID-19 .

(Imagem Ilustrativa de Christine Sandu por Unsplash)

Essa pesquisa avalia um medicamento experimental para o tratamento da COVID-19 e seu efeito nos sintomas da COVID Longa. Bragança Paulista está recrutando pessoas para participar do estudo.

Podem participar do estudo adultos com 18 anos ou mais, portadores de doenças crônicas como, por exemplo, diabetes, hipertensão ou doenças cardiovasculares, e que tenham testado positivo para COVID-19 nos últimos três dias, com a presença de um ou mais sintomas.

Para se candidatar a participar do estudo, os interessados podem comparecer ao CEPEC-HUSF na Avenida São Francisco de Assis, 260, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, ligar para (11) 2490-1366 / (11) 97725-3305 ou enviar um e-mail para cepec.husf@alsf.org.br.

Fonte: G1.globo.com