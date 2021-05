Atibaia registra 44 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (26)

De acordo com boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Atibaia não registrou morte por Covid-19 nesta quarta-feira, dia 26 de maio. Foram confirmados 44 novos casos, dos quais 23 encontram-se recuperados, 14 assintomáticos, 6 em isolamento social e 1 internado na UTI do Hospital Novo Atibaia. Com o total de 8.612 casos confirmados, a cidade contabiliza até o momento 16.988 notificações, 8.244 suspeitas descartadas e 257 mortes em decorrência da doença confirmadas. Estão em análise 132 exames e 7 óbitos considerados suspeitos.

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 26 de maio:

Notificações: 16.988

Descartados: 8.244

Confirmados: 8.612

Recuperados: 7.327

Em investigação: 132

Óbitos confirmados: 257

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 62%

Hospital Novo Atibaia – 52%

Hospital Albert Sabin – 62% Hospital Novo Atibaia – 52% UTI:

Hospital Albert Sabin – 61%

Hospital Novo Atibaia – 62%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 17%

Santa Casa de Atibaia – 17% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 0%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 106%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 1

Enfermaria: 2

Relação de novos casos confirmados:

8569º: Homem, 43 anos – Recuperado;

8570º: Mulher, 85 anos – Recuperado;

8571º: Homem, 66 anos – Recuperado;

8572º: Mulher, 52 anos – Recuperado;

8573º: Mulher, 39 anos – Recuperado;

8574º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

8575º: Homem, 30 anos – Em Isolamento Social;

8576º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

8577º: Homem, 57 anos – Recuperado;

8578º: Mulher, 57 anos – Recuperado;

8579º: Mulher, 52 anos – Recuperado;

8580º: Mulher, 57 anos – Recuperado;

8581º: Homem, 24 anos – Recuperado;

8582º: Mulher, 17 anos – Recuperado;

8583º: Mulher, 35 anos – Assintomático;

8584º: Homem, 40 anos – Assintomático;

8585º: Homem, 42 anos – Recuperado;

8586º: Homem, 56 anos – Assintomático;

8587º: Mulher, 52 anos – Assintomático;

8588º: Mulher, 48 anos – Assintomático;

8589º: Mulher, 77 anos – Assintomático;

8590º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

8591º: Homem, 18 anos – Assintomático;

8592º: Mulher, 38 anos – Assintomático;

8593º: Homem, 34 anos – Assintomático;

8594º: Mulher, 41 anos – Assintomático;

8595º: Homem, 50 anos – Recuperado;

8596º: Mulher, 29 anos – Em Isolamento Social;

8597º: Homem, 53 anos – Recuperado;

8598º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

8599º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social;

8600º: Mulher, 16 anos – Assintomático;

8601º: Mulher, 24 anos – Recuperado;

8602º: Mulher, 88 Tanque Assintomático;

8603º: Mulher, 26 anos – Assintomático;

8604º: Mulher, 39 anos – Recuperado;

8605º: Mulher, 17 anos – Assintomático;

8606º: Homem, 39 anos – Recuperado;

8607º: Homem, 46 anos – Recuperado;

8608º: Homem, 17 anos – Em Isolamento Social;

8609º: Homem, 54 anos – Em Isolamento Social;

8610º: Mulher, 29 anos – Recuperado;

8611º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

8612º: Homem, 38 anos – UTI Hospital Novo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia