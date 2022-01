Covid-19: Atibaia registra o 347º óbito e 214 novos casos da doença

Mais um óbito por Covid-19 foi registrado em Atibaia, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (28) pela Secretaria Municipal de Saúde. O 347º óbito confirmado na cidade desde o início da pandemia refere-se a um homem de 74 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria do Hospital Albert Sabin em 27 de dezembro e faleceu em 25 de janeiro. O município confirmou também 214 novos casos de Covid-19, totalizando 14.640.

(Imagem Ilustrativa: fernando zhiminaicela por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro:

Notificações: 29.669

Descartados: 14.844

Confirmados: 14.640

Recuperados: 12.606

Em investigação: 185

Óbitos confirmados: 347

Óbitos suspeitos: 13

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 52%

Hospital Novo Atibaia – 94%

Hospital Albert Sabin – 52% Hospital Novo Atibaia – 94% UTI:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 45%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 83%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes de Atibaia na fila CROSS

UTI: 1

Relação de novos casos confirmados:

14427º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

14428º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

14429º: Mulher, 29 anos – Recuperado;

14430º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

14431º: Mulher, 19 anos – Recuperada;

14432º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

14433º: Mulher, 22 anos – Recuperada;

14434º: Homem, 70 anos – Recuperado;

14435º: Homem, 48 anos – Recuperado;

14436º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

14437º: Homem, 37 anos – Recuperado;

14438º: Homem, 23 anos – Recuperado;

14439º: Homem, 58 anos – Em Isolamento Social;

14440º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

14441º: Mulher, 36 anos – Recuperada;

14442º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

14443º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

14444º: Homem, 54 anos – Em Isolamento Social;

14445º: Homem, 69 anos – Recuperado;

14446º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

14447º: Mulher, 41 anos – Recuperada;

14448º: Mulher, 42 anos – Recuperada;

14449º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

14450º: Homem, 23 anos – Em Isolamento Social;

14451º: Homem, 17 anos – Recuperado;

14452º: Homem, 9 anos – Recuperado;

14453º: Mulher, 17 anos – Recuperada;

14454º: Homem, 52 anos – Em Isolamento Social;

14455º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

14456º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

14457º: Mulher, 34 anos – Recuperada;

14458º: Homem, 56 anos – Em Isolamento Social;

14459º: Homem, 51 anos – Em Isolamento Social;

14460º: Homem, 20 anos – Recuperado;

14461º: Mulher, 56 anos – Recuperada;

14462º: Homem, 18 anos – Recuperado;

14463º: Mulher, 37 anos – Recuperada;

14464º: Homem, 44 anos – Recuperado;

14465º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

14466º: Mulher, 28 anos – Recuperada;

14467º: Mulher, 21 anos – Recuperada;

14468º: Homem, 56 anos – Recuperado;

14469º: Mulher, 58 anos – Recuperada;

14470º: Mulher, 63 anos – Recuperada;

14471º: Homem, 48 anos – Recuperado;

14472º: Homem, 60 anos – Recuperado;

14473º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

14474º: Mulher, 50 anos – Recuperada;

14475º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

14476º: Mulher, 19 anos – Em Isolamento Social;

14477º: Mulher, 65 anos – Recuperada;

14478º: Homem, 67 anos – Recuperado;

14479º: Mulher, 82 anos – Recuperada;

14480º: Mulher, 29 anos – Recuperada;

14481º: Homem, 58 anos – Recuperado;

14482º: Mulher, 56 anos – Recuperada;

14483º: Homem, 52 anos – Assintomático;

14484º: Homem, 46 anos – Recuperado;

14485º: Mulher, 33 anos – Assintomática;

14486º: Homem, 23 anos – Assintomático;

14487º: Mulher, 61 anos – Recuperada;

14488º: Homem, 36 anos – Recuperado;

14489º: Homem, 45 anos – Recuperado;

14490º: Homem, 18 anos – Recuperado;

14491º: Homem, 18 anos – Assintomático;

14492º: Homem, 71 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

14493º: Mulher, 32 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

14494º: Mulher, 95 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

14495º: Homem, 78 anos – Hospital Novo Atibaia;

14496º: Mulher, 43 anos – Recuperada;

14497º: Homem, 24 anos – Recuperado;

14498º: Mulher, 43 anos – Recuperada;

14499º: Mulher, 49 anos – Recuperada;

14500º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

14501º: Mulher, 7 anos – Em Isolamento Social;

14502º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

14503º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

14504º: Mulher, 20 anos – Recuperada;

14505º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

14506º: Homem, 54 anos – Em Isolamento Social;

14507º: Homem, 19 anos – Em Isolamento Social;

14508º: Homem, 26 anos – Recuperado;

14509º: Homem, 43 anos – Recuperado;

14510º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

14511º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

14512º: Homem, 50 anos – Recuperado;

14513º: Homem, 42 anos – Recuperado;

14514º: Homem, 23 anos – Em Isolamento Social;

14515º: Mulher, 23 anos – Recuperada;

14516º: Homem, 50 anos – Em Isolamento Social;

14517º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

14518º: Mulher, 23 anos – Recuperada;

14519º: Homem, 31 anos – Recuperado;

14520º: Homem, 38 anos – Assintomático;

14521º: Mulher, 20 anos – Recuperada;

14522º: Homem, 32 anos – Recuperado;

14523º: Mulher, 85 anos – Recuperada;

14524º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

14525º: Mulher, 15 anos – Recuperada;

14526º: Mulher, 58 anos – Em Isolamento Social;

14527º: Mulher, 9 anos – Recuperada;

14528º: Mulher, 57 anos – Recuperada;

14529º: Mulher, 40 anos – Recuperada;

14530º: Mulher, 50 anos – Recuperada;

14531º: Mulher, 48 anos – Recuperada;

14532º: Homem, 8 anos – Em Isolamento Social;

14533º: Mulher, 57 anos – Recuperada;

14534º: Mulher, 19 anos – Recuperada;

14535º: Mulher, 76 anos – Recuperada;

14536º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

14537º: Mulher, 58 anos – Em Isolamento Social;

14538º: Mulher, 35 anos – Recuperada;

14539º: Homem, 64 anos – Recuperado;

14540º: Mulher, 40 anos – Recuperada;

14541º: Homem, 52 anos – Recuperado;

14542º: Homem, 32 anos – Recuperado;

14543º: Homem, 34 anos – Recuperado;

14544º: Homem, 50 anos – Em Isolamento Social;

14545º: Mulher, 52 anos – Recuperada;

14546º: Homem, 11 anos – Recuperado;

14547º: Mulher, 13 anos – Recuperada;

14548º: Homem, 20 anos – Assintomático;

14549º: Homem, 69 anos – Em Isolamento Social;

14550º: Mulher, 43 anos – Recuperada;

14551º: Homem, 26 anos – Em Isolamento Social;

14552º: Homem, 66 anos – Em Isolamento Social;

14553º: Mulher, 49 anos – Recuperada;

14554º: Homem, 73 anos – Recuperado;

14555º: Homem, 66 anos – Em Isolamento Social;

14556º: Homem, 37 anos – Recuperado;

14557º: Mulher, 19 anos – Em Isolamento Social;

14558º: Mulher, 34 anos – Recuperada;

14559º: Homem, 53 anos – Recuperado;

14560º: Homem, 37 anos – Em Isolamento Social;

14561º: Mulher, 27 anos – Recuperada;

14562º: Mulher, 61 anos – Recuperada;

14563º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

14564º: Homem, 7 anos – Recuperado;

14565º: Mulher, 62 anos – Assintomática;

14566º: Homem, 66 anos – Em Isolamento Social;

14567º: Homem, 51 anos – Em Isolamento Social;

14568º: Homem, 11 anos – Assintomático;

14569º: Mulher, 70 anos – Em Isolamento Social;

14570º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

14571º: Mulher, 51 Portão Em Isolamento Social;

14572º: Mulher, 17 anos – Recuperada;

14573º: Homem, 32 anos – Recuperado;

14574º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

14575º: Mulher, 40 anos – Recuperada;

14576º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

14577º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

14578º: Homem, 78 anos – Recuperado;

14579º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

14580º: Homem, 22 anos – Assintomático;

14581º: Mulher, 60 anos – Em Isolamento Social;

14582º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

14583º: Mulher, 60 anos – Assintomático;

14584º: Homem, 45 anos – Recuperado;

14585º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

14586º: Homem, 24 anos – Em Isolamento Social;

14587º: Mulher, 61 anos – Recuperada;

14588º: Mulher, 51 anos – Em Isolamento Social;

14589º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

14590º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

14591º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

14592º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

14593º: Mulher, 31 anos – Recuperada;

14594º: Mulher, 4 anos – Em Isolamento Social;

14595º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

14596º: Mulher, 18 anos – Em Isolamento Social;

14597º: Homem, 49 anos – Em Isolamento Social;

14598º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

14599º: Mulher, 18 anos – Recuperada;

14600º: Homem, 9 anos – Recuperado;

14601º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

14602º: Mulher, 29 anos – Recuperada;

14603º: Homem, 74 anos – Recuperado;

14604º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

14605º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

14606º: Mulher, 61 anos – Em Isolamento Social;

14607º: Mulher, 19 anos – Em Isolamento Social;

14608º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

14609º: Mulher, 57 anos – Recuperada;

14610º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

14611º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

14612º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

14613º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

14614º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

14615º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

14616º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

14617º: Homem, 25 anos – Em Isolamento Social;

14618º: Mulher, 18 anos – Em Isolamento Social;

14619º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

14620º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

14621º: Mulher, 35 anos – Assintomática;

14622º: Homem, 38 anos – Recuperado;

14623º: Mulher, 20 anos – Recuperada;

14624º: Homem, 74 anos – Óbito;

14625º: Homem, 15 anos – Em Isolamento Social;

14626º: Homem, 60 anos – Em Isolamento Social;

14627º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

14628º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

14629º: Mulher, 57 anos – Em Isolamento Social;

14630º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

14631º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

14632º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

14633º: Mulher, 74 anos – Em Isolamento Social;

14634º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

14635º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

14636º: Homem, 38 anos – Em Isolamento Social;

14637º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

14638º: Mulher, 63 anos – Em Isolamento Social;

14639º: Homem, 57 anos – Em Isolamento Social;

14640º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia