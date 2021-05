Atibaia registra 52 novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (30)

De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, 30 de abril, pela Secretaria Municipal de Saúde, Atibaia registrou 52 novos casos de Covid-19 e nenhuma morte foi confirmada. O número total de óbitos pela doença segue em 233 no município, que tem ainda 6 mortes consideradas suspeitas. O 6º óbito suspeito é de uma mulher de 70 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 26 de abril e faleceu no dia 29.

(Imagem Ilustrativa de Pete Linforth por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 30 de abril:

Notificações: 15.948

Descartados: 7.965

Confirmados: 7.866

Recuperados: 6.729

Em investigação: 117

Óbitos confirmados: 233

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 45%

Hospital Novo Atibaia – 28%

Hospital Albert Sabin – 45% Hospital Novo Atibaia – 28% UTI:

Hospital Albert Sabin – 47%

Hospital Novo Atibaia – 50%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 23%

Santa Casa de Atibaia – 23% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 76%

Santa Casa de Bragança Paulista: 76% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 1

Enfermaria: 0

Relação de novos casos confirmados:

7814º: Homem, 24 anos – Recuperado;

7815º: Mulher, 46 anos – Recuperada;

7816º: Homem, 43 anos – Recuperado;

7817º: Mulher, 1 anos – Recuperada;

7818º: Mulher, 34 anos – Recuperada;

7819º: Mulher, 49 anos – Recuperada;

7820º: Homem, 54 anos – Assintomático;

7821º: Mulher, 17 anos – Assintomática;

7822º: Homem, 22 anos – Recuperado;

7823º: Mulher, 44 anos – Assintomática;

7824º: Mulher, 84 anos – Recuperada;

7825º: Homem, 61 anos – Em Isolamento Social;

7826º: Homem, 74 anos – Recuperado;

7827º: Homem, 22 anos – Em Isolamento Social;

7828º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

7829º: Homem, 17 anos – Recuperado;

7830º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

7831º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

7832º: Mulher, 51 anos – Em Isolamento Social;

7833º: Mulher, 20 anos – Recuperada;

7834º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

7835º: Homem, 33 anos – Em Isolamento Social;

7836º: Homem, 23 anos – Recuperado;

7837º: Homem, 23 anos – Em Isolamento Social;

7838º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

7839º: Mulher, 9 anos – Em Isolamento Social;

7840º: Mulher, 77 anos – Em Isolamento Social;

7841º: Mulher, 59 anos – Em Isolamento Social;

7842º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

7843º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

7844º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

7845º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

7846º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

7847º: Mulher, 13 anos – Em Isolamento Social;

7848º: Mulher, 20 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

7849º: Mulher, 56 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

7850º: Homem, 18 anos – Em Isolamento Social;

7851º: Mulher, 70 anos – Recuperada;

7852º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

7853º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

7854º: Mulher, 55 anos – Assintomática;

7855º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

7856º: Homem, 76 anos – Em Isolamento Social;

7857º: Mulher, 39 anos – Assintomática;

7858º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

7859º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

7860º: Homem, 82 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

7861º: Mulher, 52 anos – Recuperada;

7862º: Mulher, 55 anos – Recuperada;

7863º: Mulher, 23 anos – Recuperada;

7864º: Homem, 60 anos – Recuperado;

7865º: Homem, 49 anos – Recuperado;

7866º: Homem, 57 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia