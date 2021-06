Atibaia registra 8 mortes por Covid-19 e 81 novos casos da doença nesta segunda-feira (28)

De acordo com boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Atibaia registrou nesta segunda-feira, dia 28 de junho, 8 mortes e 81 novos casos de Covid-19, chegando a 293 óbitos pela doença e 9.555 casos confirmados desde o começo da pandemia.

(Imagem Ilustrativa de Samuel F. Johanns por Pixabay)

O 286º óbito confirmado é de um homem de 61 anos, com doença de base, que foi internado na UTI do Hospital e Maternidade Central São Caetano do Sul no dia 10 de junho e faleceu no último dia 18. O 287º óbito é de uma mulher de 66 anos, com doença de base, internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia também no dia 18 e que faleceu no dia seguinte (19), e o 288º, de uma mulher de 65 anos, também com doença de base, internada na enfermaria do Hospital das Clínicas Unicamp no dia 29 de maio e falecida na sexta-feira (25).

As mortes de duas mulheres, portadoras de doenças de base e com idades de 55 e 91 anos, foram o 289º e o 290º óbitos confirmados, respectivamente. A mulher de 55 anos, internada na enfermaria do AME Campinas no dia 24 de maio e transferida para a UTI no dia 11 de junho, faleceu na quinta-feira (24), enquanto a idosa deu entrada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 19 de junho e faleceu na sexta-feira (25). A 292ª e a 293ª mortes registradas foram de dois homens: um de 87 anos, internado na UTI do Hospital Albert Sabin no último dia 23, e um de 79 anos, internado na UTI do Hospital Novo Atibaia no domingo (27). Ambos eram portadores de doença de base e faleceram no domingo (27).

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 28 de junho:

Notificações: 18.391

Descartados: 8.681

Confirmados: 9.555

Recuperados: 8.156

Em investigação: 155

Óbitos confirmados: 293

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 37%

Hospital Novo Atibaia – 85%

Hospital Albert Sabin – 37% Hospital Novo Atibaia – 85% UTI:

Hospital Albert Sabin – 76%

Hospital Novo Atibaia – 54%

Leitos contratados

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 58%

Santa Casa de Atibaia – 58% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 2

Enfermaria: 2

Relação de novos casos confirmados:

9470º: Homem, 87 anos – Óbito;

9471º: Mulher, 18 anos – Recuperado;

9472º: Homem, 5 anos – Recuperado;

9473º: Homem, 12 anos – Recuperado;

9474º: Homem, 39 anos – Recuperado;

9475º: Mulher, 26 anos – Recuperado;

9476º: Homem, 35 anos – Recuperado;

9477º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

9478º: Mulher, 63 anos – Recuperado;

9479º: Homem, 38 anos – Recuperado;

9480º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

9481º: Mulher, 44 anos – Recuperado;

9482º: Mulher, 58 anos – Recuperado;

9483º: Mulher, 56 anos – Recuperado;

9484º: Mulher, 45 anos – Recuperado;

9485º: Mulher, 26 anos – Recuperado;

9486º: Mulher, 22 anos – Recuperado;

9487º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

9488º: Homem, 43 anos – Recuperado;

9489º: Homem, 26 anos – Recuperado;

9490º: Mulher, 49 anos – Recuperado;

9491º: Mulher, 56 anos – Recuperado;

9492º: Mulher, 26 anos – Recuperado;

9493º: Homem, 45 anos – Recuperado;

9494º: Homem, 5 anos – Recuperado;

9495º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

9496º: Mulher, 30 anos – Recuperado;

9497º: Mulher, 40 anos – Recuperado;

9498º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

9499º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

9500º: Homem, 49 anos – Recuperado;

9501º: Homem, 35 anos – Assintomático;

9502º: Homem, 54 anos – Recuperado;

9503º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

9504º: Homem, 72 anos – Recuperado;

9505º: Homem, 40 anos – Recuperado;

9506º: Homem, 57 anos – Recuperado;

9507º: Homem, 33 anos – Recuperado;

9508º: Homem, 31 anos – Recuperado;

9509º: Homem, 27 anos – Recuperado;

9510º: Homem, 25 anos – Recuperado;

9511º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

9512º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

9513º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

9514º: Homem, 23 anos – Recuperado;

9515º: Mulher, 46 anos – Recuperado;

9516º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

9517º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

9518º: Homem, 59 anos – Recuperado;

9519º: Homem, 24 anos – Recuperado;

9520º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

9521º: Mulher, 25 anos – Recuperado;

9522º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

9523º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

9524º: Homem, 80 anos – Recuperado;

9525º: Homem, 78 anos – Recuperado;

9526º: Homem, 38 anos – Recuperado;

9527º: Homem, 69 anos – Recuperado;

9528º: Mulher, 68 anos – Recuperado;

9529º: Mulher, 60 anos – Recuperado;

9530º: Homem, 46 anos – Recuperado;

9531º: Homem, 46 anos – Recuperado;

9532º: Homem, 76 anos – Recuperado;

9533º: Homem, 43 anos – Recuperado;

9534º: Mulher, 18 anos – Recuperado;

9535º: Homem, 27 anos – Recuperado;

9536º: Homem, 29 anos – Recuperado;

9537º: Mulher, 46 anos – Recuperado;

9538º: Mulher, 24 anos – Recuperado;

9539º: Homem, 33 anos – Recuperado;

9540º: Homem, 30 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

9541º: Homem, 79 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

9542º: Mulher, 91 anos – Óbito;

9543º: Homem, 59 anos – Óbito;

9544º: Homem, 52 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

9545º: Mulher, 67 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

9546º: Mulher, 42 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

9547º: Homem, 59 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

9548º: Homem, 51 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

9549º: Homem, 79 anos – Óbito;

9550º: Mulher, 55 anos – Óbito;

9551º: Homem, 56 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

9552º: Homem, 48 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

9553º: Homem, 61 anos – Óbito;

9554º: Mulher, 66 anos – Óbito;

9555º: Homem, 51 anos – UTI Hospital Municipal de Brasilândia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia