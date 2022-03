Atibaia registra o 377º óbito por Covid-19

Atibaia registrou mais uma morte por Covid-19 no município, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, 16 de março, pela Secretaria Municipal de Saúde. O 377º óbito confirmado na cidade desde o início da pandemia é de uma mulher de 96 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria do Hospital Novo Atibaia em 31 de janeiro e transferida para UTI no dia 1 de fevereiro. Ela recebeu alta da UTI dia 3 de fevereiro e alta hospitalar dia 15, mas retornou à internação em 20 de fevereiro, falecendo no dia 6 de março.

(Imagem Ilustrativa: Dr StClaire por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta quarta-feira, dia 16 de março:

Notificações: 34.063

Descartados: 16.648

Confirmados: 17.230

Recuperados: 15.285

Em investigação: 183

Óbitos confirmados: 377

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 11%

Hospital Albert Sabin – 0 (zero) Hospital Novo Atibaia – 11% UTI:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 10%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 7%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 60%

Santa Casa de Socorro: 100%

Relação de novos casos confirmados:

17218º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

17219º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

17220º: Mulher, 48 anos – Em Isolamento Social;

17221º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

17222º: Homem, 5 meses – Em Isolamento Social;

17223º: Homem, 62 anos – Assintomático

17224º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

17225º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

17226º: Mulher, 17 anos – Em Isolamento Social;

17227º: Homem, 68 anos – Em Isolamento Social;

17228º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

17229º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

17230º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia