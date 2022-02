Atibaia retoma campanha “Vacina Contra a Fome”

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Atibaia adere à campanha “Vacina contra a Fome”, lançada pelo Governo do Estado, com a finalidade de promover mobilização social em prol do auxílio às famílias em vulnerabilidade social do município. A ação incentiva as pessoas que irão se vacinar contra a Covid-19 a doar um quilo de alimento não perecível.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A iniciativa é capaz de resultar em um grande benefício na luta contra a fome. As doações poderão ser realizadas nos postos de vacinação disponíveis na cidade, no horário em que estiver acontecendo a aplicação das doses. Recomenda-se a doação de alimentos não perecíveis tais como: arroz, feijão, macarrão, óleo vegetal e leite em pó, prioritariamente, entre outros.

É importante ressaltar que a doação não é obrigatória e todo alimento arrecadado será repassado ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia