Unidades de saúde do Alvinópolis, Centro e Portão recebem “Plantão Vacinal” neste sábado (15)

A Prefeitura promove neste sábado, 15, mais um Plantão Vacinal que, desde o início, já imunizou mais de 1500 pessoas em Atibaia. A ação acontece nas Unidades de Saúde dos bairros Alvinópolis, Centro e Portão, das 7h às 13h.

O Plantão Vacinal é uma ação organizada pela Secretaria de Saúde, que incentiva a população a se vacinar, disponibilizando as imunizações do calendário estadual para crianças e adultos, incluindo as de Covid-19 e Influenza (gripe). Na ação, também são ofertados outros atendimentos, como exame preventivo de colo de útero (Papanicolau) e testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite. Para receber as vacinas é necessário apenas apresentar um documento com foto e, no caso das crianças, além do documento, o cartão de vacinação.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Secretaria reforça que manter a vacinação em dia, mesmo na fase adulta, é um dos melhores métodos para evitar doenças e infecções. E também alerta os pais quanto o reforço da imunização infantil, uma vez que os dados apontam que a cobertura do esquema vacinal básico está em apenas 1,17% contra a Covid-19 e 45,17% contra Influenza.

Serviço

UBS Alvinópolis: R. Padre Feliciano Grande, 480

UBS Oswaldo Paccini (Centro): R. Castro Fafe, 201

USF Portão: R. Antônio da Cunha Leite, 2.005 B

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia