Atibaia será beneficiada com ampliação do Programa Vale Gás

O município de Atibaia será beneficiado com a ampliação do Programa Vale Gás, que passará a atender 358 famílias em situações de alta vulnerabilidade na cidade. As famílias receberão um recurso de R$ 300, em três parcelas bimestrais de R$ 100, para a compra de botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg).

A iniciativa vai garantir mais dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade, por meio do programa gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Programa Vale Gás, do Governo Estadual, passará a atender 358 famílias em situações de alta vulnerabilidade na cidade. (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Atibaia ressalta a importância desse programa para o município, que proporciona melhores condições para as famílias que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade, somando-se aos esforços da Administração Municipal no combate à fome, no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional.

Poderão receber o benefício famílias inscritas no CadÚnico (sem Bolsa Família) e com renda mensal per capita de até R$ 178. Com a ampliação do programa, todas as famílias que atenderem aos critérios de elegibilidade terão acesso ao voucher para o saque direto nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil. A primeira parcela começou ser paga no dia 20 de julho e já está disponível para os novos beneficiários. As próximas parcelas serão pagas em setembro e novembro, respectivamente. Para saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site oficial do programa Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br) e fazer a consulta utilizando o número NIS da família.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia