Atibaia tem campanha para doação de sangue nesta sexta-feira; veja como participar

O Rotary Club e a Casa da Amizade realizam nesta sexta-feira (20) um campanha de doação de sangue em Atibaia (SP). O objetivo é ampliar o estoque de sangue e ajudar no quadro de pacientes da cidade e da região.

A coleta será feita pelo Hemocentro da Unicamp, de Campinas, que atende a região bragantina. Os interessados em participar devem agendar um horário pela internet – clique aqui para agendar.

No formulário, é preciso escolher um horário entre 8h30 e 11h45, além de preencher com seus dados principais. A coleta será na sede do clube, que fica Alameda Lucas Nogueira Garcez, n° 2.079.

Atualmente, segundo dados do Hemocentro da Unicamp, os estoque mais críticos são dos tipos O+, A+, AB- E B-.

Quem pode doar?

Para ser um doador a pessoa precisa se enquadrar em alguns requisitos como:

Ter no mínimo 50kg;

Ter entre 16 e 69 anos, aqueles que possuem 69, precisam ter realizado a primeira doação até os 60;

Não ter recebido transfusão de sangue nos últimos 12 meses;

Não ter antecedentes de doenças de Chagas, hepatite ou sífilis;

Não estar grávida, amamentando ou ter tido neném ou aborto nos últimos três meses;

Não precisa estar de jejum, só não pode ter uma alimentação gordurosa;

Não ser usuário de drogas e nem ter tomado bebida alcoólica nas últimas 24h.

