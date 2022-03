Atibaia terá vacinação itinerante contra Covid-19 até sábado (12)

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de vacinação para os munícipes, a Prefeitura de Atibaia programou a aplicação de vacinas contra Covid-19 em pontos estratégicos da cidade nesta semana, de quarta-feira (9) até sábado (12), depois da ação bem-sucedida na Rodoviária na terça-feira, quando foram aplicadas 279 doses.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que para receber a vacina é necessário apresentar um documento com foto, comprovante de endereço, CPF e cartão de vacinação. Estarão disponíveis primeira, segunda e terceira doses contra Covid-19 para o público adulto do município.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nesta quarta-feira haverá novamente vacinação na Rodoviária, das 17h às 21h.





Na quinta-feira ocorrerá no Atacadão, também das 17h às 21h.





Na sexta-feira a vacinação será na Feira Noturna do Itapetinga, das 17h às 21h.





No sábado a imunização itinerante estará na Feira de Artesanato, no Balneário Municipal, das 11h às 15h.

Essa não é a primeira vez que Atibaia realiza a vacinação itinerante. Em fevereiro, o município aplicou 1.426 doses em uma semana com a imunização em pontos estratégicos da cidade.

As unidades de saúde de Atibaia seguem abertas nesta semana para vacinação de 1ª, 2ª e 3ª doses contra a Covid-19, a partir dos 5 anos. Sem necessidade de agendamento, a imunização acontece das 8h às 19h na Unidade de Saúde do Centro e das 8h às 15h nas demais unidades de saúde com sala de vacina. É importante levar o cartão de vacinação e documento com foto.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia