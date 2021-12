Audiência Pública discutirá empreendimento com 143 unidades no Atibaia Jardim

A Prefeitura de Atibaia informa que no próximo dia 4 de janeiro haverá Audiência Pública para tratar sobre a exposição e discussão de projeto para aprovação de um empreendimento habitacional multifamiliar com 143 unidades a ser edificado à Rua Olegário Cunha Lobo – Chácaras Neide e Noeli – Quadra Q – Loteamento Atibaia Jardim.

Reunião será aberta à população e acontecerá de forma presencial no Cine Itá (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O encontro entre a população e o Poder Público às 18h será feito de forma presencial, no Cine Itá Cultural – Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro. Observando a segurança sanitária dos participantes, serão exigidos no local uso de máscara facial e apresentação prévia do comprovante de vacinação das duas doses contra Covid-19, nos termos do Plano Nacional de Vacinação, salvo as situações pessoais excepcionais que, por razões médicas ou humanitárias, devidamente comprovadas com relatório médico, estão dispensadas da imunização pela vacina.

O objetivo da reunião é dar oportunidade aos empreendedores de apresentarem seu projeto e de demonstrarem o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EPIVIZ e à população de registrar seus pleitos, sugestões e opiniões. Haverá transmissão ao vivo por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Para obtenção da documentação do presente projeto, deverá ser registrado um pedido através do endereço https://atibaia.1doc.com.br/atendimento, no item e-SIC. Para mais informações, entre em contato com a Ouvidoria Municipal, que fica no prédio do Facilita (Av. Castro Fafe, 295 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia