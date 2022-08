Banco do Povo oferece crédito aos microempreendedores de Atibaia

Com o objetivo de tornar mais ágil o processo para liberação de crédito para empreendedores, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, disponibiliza recursos para empréstimo na modalidade de microcrédito por meio do programa Banco do Povo.

(Imagem Ilustrativa: Joel santana Joelfotos por Pixabay)

O programa tem a menor taxa de juros entre as instituições financeiras do país, ajudando empreendedores a regularizarem suas empresas bem como obter capital de giro e investimento fixo do comércio. Com taxas de juros entre 0,35% e 1% ao mês, o Banco do Povo realiza financiamentos que variam de R$ 15 mil (Pessoa Física) a R$ 21 mil (Pessoa Jurídica), além de valores para aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas, equipamentos, veículos, animais e insumos agrícolas, materiais para construção e mão de obra.

O empreendedor interessado em realizar o financiamento com o Banco do Povo, seja formal ou informal, deve estar desenvolvendo atividade produtiva, ser morador de Atibaia há, pelo menos, dois anos e obter faturamento bruto de, no máximo, R$ 4,8 mi/ano. Todavia, a pessoa responsável pelo empréstimo não pode ter restrição cadastral junto a órgãos como Serasa e Cadin, condição fundamental para realizar o financiamento.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Atibaia, as condições de pagamento são: para quem opta por capital de giro, em até 12 vezes para pessoa física ou até 24 parcelas para pessoa jurídica (incluindo MEI). Já para investimentos fixos, o pagamento pode ser parcelado em até 24 vezes, se for pessoa física, ou até 36 vezes, se pessoa jurídica (incluindo MEI).

O programa conta também com uma linha de crédito exclusiva para o público feminino, o “Empreenda Mulher”. O financiamento tem os mesmos limites e taxas de juros, contudo, oferece maior facilidade no pagamento, sendo capaz de financiar o crédito sobre investimento fixo em até 48 vezes para pessoa jurídica e 36 parcelas para pessoa física e, quando se trata de capital de giro, em até 36 vezes para pessoa jurídica e 18 parcelas para pessoa física.

Vale ressaltar: para empreendedores que já solicitaram o empréstimo ao Banco do Povo, mas não conseguiram pagar toda dívida, é possível renegociar o valor em aberto. Para obter o refinanciamento, basta comparecer diretamente no Banco do Povo, das 8h30 às 16h, no prédio do FACILITA (Rua Castro Fafe, nº 295, Centro).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia