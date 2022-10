Câmara de Atibaia realizará audiência pública sobre o orçamento de 2023, estimado em R$ 1 bilhão

A audiência poderá ser acompanhada pelo canal do Youtube da Câmara Municipal – https://www.youtube.com/user/camaradeatibaia

A Comissão de Finanças e Orçamento, da Câmara de Atibaia, convocou para o dia 26 de outubro, às 17h30, audiência pública sobre o Projeto de Lei nº 074/2022, Lei Orçamentária Anual – LOA 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício do próximo ano, no valor de R$ 1 bilhão.

(Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Atibaia)

O número exato dimensionado é R$ 1.073.074,800 (um bilhão, setenta e três milhões, setenta e quatro mil e oitocentos reais). O objetivo da audiência é recolher subsídios para o processo de tomada de decisões, tanto por parte do Poder Legislativo quanto do Executivo, autor do orçamento.

A audiência poderá ser acompanhada pelo canal do Youtube da Câmara Municipal – https://www.youtube.com/user/camaradeatibaia .

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia